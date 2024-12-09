Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ: Levent Tüzemen'den Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu için zehir zemberek sözler! "Gaddarlık, hainlik..."

SON DAKİKA HABERİ: Levent Tüzemen'den Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu için zehir zemberek sözler! "Gaddarlık, hainlik..."

SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında Galatasaray, Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkardı. Mücadelenin son dakikalarında Sivasspor'un futbolcusu Rej Manaj'ın, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale, dünkü maçın en çok konuşulan konusu oldu. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen hem karşılaşmayı hem de o pozisyonu yorumladı. Yazarlardan Levent Tüzemen, zehir zemberek sözler söyledi. İşte haberin detayları..

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Giriş Tarihi: 09.12.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 09:57
SON DAKİKA HABERİ: Levent Tüzemen’den Barış Alper Yılmaz’ın pozisyonu için zehir zemberek sözler! Gaddarlık, hainlik...

Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetti.

SON DAKİKA HABERİ: Levent Tüzemen’den Barış Alper Yılmaz’ın pozisyonu için zehir zemberek sözler! Gaddarlık, hainlik...

Sarı Kırmızılılar, 10 kişi kalıp ardından 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılmayı başardı ve puanını 38'e çıkardı.

SON DAKİKA HABERİ: Levent Tüzemen’den Barış Alper Yılmaz’ın pozisyonu için zehir zemberek sözler! Gaddarlık, hainlik...

Karşılaşmanın 90+9. dakikasında Rej Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert faul, hakem Doman tarafından sarı kart ile değerlendirildi.

SON DAKİKA HABERİ: Levent Tüzemen’den Barış Alper Yılmaz’ın pozisyonu için zehir zemberek sözler! Gaddarlık, hainlik...

Pozisyona sarı kart çıkarılması oldukça fazla tartışılırken, SABAH Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen hem mücadeleyi değerlendirdi hem de o pozisyonu yorumladı. İşte yazarların yorumları..

SON DAKİKA HABERİ: Levent Tüzemen’den Barış Alper Yılmaz’ın pozisyonu için zehir zemberek sözler! Gaddarlık, hainlik...

ÖMER ÜRÜNDÜL: Barış Alper ileri taşıdı, lokomotif oldu

Galatasaray, derbinin neticesinden sonra dünkü deplasmana çok hırslı ve atak başladı. Ama 15. dakikada beklenmedik bir şok gelişti. Genç Metehan'ın yaptığı hata sonucu Galatasaray hem 1 kişi eksik kaldı hem de kısa süre sonra skor dezavantajına düştü. Ama Galatasaraylı futbolcular sanki maç 11'e 11 oynanıyormuş gibi devre sonuna kadar oyunu domine ettiler. Ve soyunma odasına 2 gol bulup skor avantajıyla girdiler. Tabi ki burada Sivas kalecisinin ilk golde büyük hatası vardı.

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