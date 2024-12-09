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SON DAKİKA HABERİ: Levent Tüzemen'den Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu için zehir zemberek sözler! "Gaddarlık, hainlik..."
SON DAKİKA HABERİ: Levent Tüzemen'den Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu için zehir zemberek sözler! "Gaddarlık, hainlik..."
SON DAKİKA G.SARAY HABERİ: Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında Galatasaray, Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı ve en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya çıkardı. Mücadelenin son dakikalarında Sivasspor'un futbolcusu Rej Manaj'ın, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahale, dünkü maçın en çok konuşulan konusu oldu. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen hem karşılaşmayı hem de o pozisyonu yorumladı. Yazarlardan Levent Tüzemen, zehir zemberek sözler söyledi. İşte haberin detayları..
Giriş Tarihi: 09.12.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 09:57