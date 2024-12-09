SON DAKİKA HABERİ: Levent Tüzemen'den Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu için zehir zemberek sözler! "Gaddarlık, hainlik..."

ÖMER ÜRÜNDÜL: Barış Alper ileri taşıdı, lokomotif oldu



Galatasaray, derbinin neticesinden sonra dünkü deplasmana çok hırslı ve atak başladı. Ama 15. dakikada beklenmedik bir şok gelişti. Genç Metehan'ın yaptığı hata sonucu Galatasaray hem 1 kişi eksik kaldı hem de kısa süre sonra skor dezavantajına düştü. Ama Galatasaraylı futbolcular sanki maç 11'e 11 oynanıyormuş gibi devre sonuna kadar oyunu domine ettiler. Ve soyunma odasına 2 gol bulup skor avantajıyla girdiler. Tabi ki burada Sivas kalecisinin ilk golde büyük hatası vardı.