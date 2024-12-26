Trend Galeri Trend Spor SON DAKİKA HABERİ: Mourinho'dan yeni 'Kim Min Jae'ye' onay çıktı! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız adayı...

SON DAKİKA HABERİ: Mourinho'dan yeni 'Kim Min Jae'ye' onay çıktı! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız adayı...

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de gözler, devre arası transfer dönemine çevrildi. Stopere takviye gerçekleştirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Fransa'da buldu. Genç ismin, yeni 'Kim Min-Jae' olarak adlandırıldığı ifade edilirken, Mourinho'nun da onay verdiği öğrenildi. İşte flaş transfer haberinin detayları…

Samet YÜKSEL
Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:03
SON DAKİKA HABERİ: Mourinho’dan yeni ’Kim Min Jae’ye’ onay çıktı! Fenerbahçe’ye 20’lik yıldız adayı...

Talisca ile ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, defansa gerçekleştirilecek takviye için de gaza bastı.

SON DAKİKA HABERİ: Mourinho’dan yeni ’Kim Min Jae’ye’ onay çıktı! Fenerbahçe’ye 20’lik yıldız adayı...

Sarı-lacivertliler, Becao ve Oosterwolde'nin sakatlıklarının ardından Samet Akaydın'ın da takımdan ayrılmayı planlaması nedeniyle stoper arayışlarına hız verdi.

SON DAKİKA HABERİ: Mourinho’dan yeni ’Kim Min Jae’ye’ onay çıktı! Fenerbahçe’ye 20’lik yıldız adayı...

Kanarya'da yönetim, geleceğe yönelik olarak potansiyeli yüksek isimleri kadrosuna katmayı hedefliyor.

SON DAKİKA HABERİ: Mourinho’dan yeni ’Kim Min Jae’ye’ onay çıktı! Fenerbahçe’ye 20’lik yıldız adayı...

Fenerbahçe'nin bu bölgeye iki takviye yapmayı düşündüğü öğrenilirken, aranan isim Fransa'nın Lens takımında bulundu.

SON DAKİKA HABERİ: Mourinho’dan yeni ’Kim Min Jae’ye’ onay çıktı! Fenerbahçe’ye 20’lik yıldız adayı...

KHUSANOV HAREKATI

Fenerbahçe, Lens forması giyen Abdukodir Khusanov'u gözüne kestirdi. Yönetim, 20 yaşındaki Özbekistanlı oyuncu için Fransız kulübüne resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

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