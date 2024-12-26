Trend
Galeri
Trend Spor
SON DAKİKA HABERİ: Mourinho'dan yeni 'Kim Min Jae'ye' onay çıktı! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız adayı...
SON DAKİKA HABERİ: Mourinho'dan yeni 'Kim Min Jae'ye' onay çıktı! Fenerbahçe'ye 20'lik yıldız adayı...
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de gözler, devre arası transfer dönemine çevrildi. Stopere takviye gerçekleştirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, aradığı ismi Fransa'da buldu. Genç ismin, yeni 'Kim Min-Jae' olarak adlandırıldığı ifade edilirken, Mourinho'nun da onay verdiği öğrenildi. İşte flaş transfer haberinin detayları…
Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:03