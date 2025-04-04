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Son dakika haberi: Okan Buruk Mourinho'ya ne söyledi? İşte gündem olan hareketin perde arkası...
Son dakika haberi: Okan Buruk Mourinho'ya ne söyledi? İşte gündem olan hareketin perde arkası...
Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım ezeli rakibini 2-1 mağlup ederek kupada yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı fiziksel müdahale gündem olurken, olayın perde arkası ortaya çıktı. İşte Okan Buruk ile Mourinho arasında yaşananlar...
Giriş Tarihi: 04.04.2025 07:02
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 07:02