Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Okan Buruk Mourinho'ya ne söyledi? İşte gündem olan hareketin perde arkası...

Son dakika haberi: Okan Buruk Mourinho'ya ne söyledi? İşte gündem olan hareketin perde arkası...

Son dakika haberi: Galatasaray ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım ezeli rakibini 2-1 mağlup ederek kupada yarı finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı fiziksel müdahale gündem olurken, olayın perde arkası ortaya çıktı. İşte Okan Buruk ile Mourinho arasında yaşananlar...

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Giriş Tarihi: 04.04.2025 07:02 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 07:02
Son dakika haberi: Okan Buruk Mourinho’ya ne söyledi? İşte gündem olan hareketin perde arkası...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final etabı dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında konuk etti.

Son dakika haberi: Okan Buruk Mourinho’ya ne söyledi? İşte gündem olan hareketin perde arkası...

Sarı-kırmızılı takım, Kanarya'yı deplasmanda Osimhen'in kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Son dakika haberi: Okan Buruk Mourinho’ya ne söyledi? İşte gündem olan hareketin perde arkası...

MOURINHO'NUN HAREKETİ OLAY OLDU
Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı hareket spor gündeminin zirvesine oturdu. İşte yaşananlar;

Son dakika haberi: Okan Buruk Mourinho’ya ne söyledi? İşte gündem olan hareketin perde arkası...

1-Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Mourinho hakemlerin yanına gidip ellerini sıktı. O sırada Okan Buruk da hakemlerin yanına geldi.

Son dakika haberi: Okan Buruk Mourinho’ya ne söyledi? İşte gündem olan hareketin perde arkası...

2- Okan Buruk, Cihan Aydın'la tokalaşıp Mourinho'ya karşı "Very good refling- İyi bir hakem performansı" deyip yumruk şov yaptı. Sonra da Buruk arkasını dönüp yürümeye başladı.