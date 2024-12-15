Son dakika haberi: Samet Akaydin gerçeği ortaya çıktı! Mourinho uyarıya rağmen...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında olan Fenerbahçe bugün evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Athletic Bilbao mağlubiyeti sonrası taraftar çileden çıktı ve yönetim istifaya davet edildi. Yaptığı pas hatasıyla gole sebep olan Samet Akaydin ve Mourinho ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte yönetim ve Mourinho arasındaki toplantının detayları...
Giriş Tarihi: 15.12.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 15:38