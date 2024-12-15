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Son dakika haberi: Samet Akaydin gerçeği ortaya çıktı! Mourinho uyarıya rağmen...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında olan Fenerbahçe bugün evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Athletic Bilbao mağlubiyeti sonrası taraftar çileden çıktı ve yönetim istifaya davet edildi. Yaptığı pas hatasıyla gole sebep olan Samet Akaydin ve Mourinho ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte yönetim ve Mourinho arasındaki toplantının detayları...

Giriş Tarihi: 15.12.2024 15:30 Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 15:38
Son dakika haberi: Samet Akaydin gerçeği ortaya çıktı! Mourinho uyarıya rağmen...

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında artık hata yapmak istemeyen Fenerbahçe bugün evinde Başakşehir'i konuk ediyor.

Son dakika haberi: Samet Akaydin gerçeği ortaya çıktı! Mourinho uyarıya rağmen...

Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlarken teknik direktör Jose Mourinho, oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi.

Son dakika haberi: Samet Akaydin gerçeği ortaya çıktı! Mourinho uyarıya rağmen...

Beşiktaş derbisini ve Athletic Bilbao maçlarını bir an önce unutmalarını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, ligde bir anlamda final niteliğinde olan Başakşehir karşılaşmasına konsantre olmaları gerektiğini vurguladı.

Son dakika haberi: Samet Akaydin gerçeği ortaya çıktı! Mourinho uyarıya rağmen...

BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ UYARI

Kaybedilen son iki mücadelede yaşadıkları sorunları analiz eden Portekizli hoca, takımının daha sert ve hücumda da daha agresif oynaması gerektiğini söyledi.

Son dakika haberi: Samet Akaydin gerçeği ortaya çıktı! Mourinho uyarıya rağmen...

MOURİNHO'NUN SAMET KARARINDAKİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Athletic Bilbao maçında yaptığı pas hatasından gole sebep olan Samet Akaydin eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

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