Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Süper Lig'de derbi ateşi yanacak! Beşiktaş-Galatasaray | Muhtemel 11'ler ve derbi planları...

Son dakika haberi: Süper Lig'de derbi ateşi yanacak! Beşiktaş-Galatasaray | Muhtemel 11'ler ve derbi planları...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftası zorlu derbiye tanıklık edecek. Ligde 3. sıraya yükselmek isteyen ve çıkış arayan Beşiktaş ile üst üst 3.kez şampiyonluk hedefleyen, namağlup lider Galatasaray karşı karşıya gelecek. İşte kritik derbi öncesi her iki teknik adamın son dokunuşları ve muhtemel ilk 11'ler...

Giriş Tarihi: 29.03.2025 08:12 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 08:12
Son dakika haberi: Süper Lig’de derbi ateşi yanacak! Beşiktaş-Galatasaray | Muhtemel 11’ler ve derbi planları...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında dev derbi oynanacak.

Son dakika haberi: Süper Lig’de derbi ateşi yanacak! Beşiktaş-Galatasaray | Muhtemel 11’ler ve derbi planları...

KARTAL ÇIKIŞ ARIYOR

Son iki maçında sahada eksik kalan rakiplerine kaybeden siyah-beyazlı ekip, bu önemli derbiden galibiyetle ayrılıp, tekrar ayağa kalkma amacında…

Son dakika haberi: Süper Lig’de derbi ateşi yanacak! Beşiktaş-Galatasaray | Muhtemel 11’ler ve derbi planları...

CİMBOM HATA İSTEMİYOR

28 maçtır yenilmeyen Cimbom ise üç puan alarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız aşmayı hedefliyor…

Son dakika haberi: Süper Lig’de derbi ateşi yanacak! Beşiktaş-Galatasaray | Muhtemel 11’ler ve derbi planları...

Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Beşiktaş, derbiye ayrı bir motivasyonla hazırlandı. Siyah-beyazlı ekibin birinci önceliği son iki maçta sahadaki eksik rakiplere karşı alınan mağlubiyetleri telafi edip, üçüncülük yarışındaki umudunu korumak.

Son dakika haberi: Süper Lig’de derbi ateşi yanacak! Beşiktaş-Galatasaray | Muhtemel 11’ler ve derbi planları...

İLK BEŞTEKİ TAKIMLARA KARŞI BAŞARILI

Kara Kartal, her ne kadar zirve yarışında olamasa da kazanarak ezeli rakiplerinin şampiyonluk mücadelesinde belirleyici olma uğraşında. Diğer maçların aksine siyah-beyazlılar ilk 5'te yer alan takımlara karşı başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor.(4G/1B/1Y).