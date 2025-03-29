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Son dakika haberi: Süper Lig'de derbi ateşi yanacak! Beşiktaş-Galatasaray | Muhtemel 11'ler ve derbi planları...
Son dakika haberi: Süper Lig'de derbi ateşi yanacak! Beşiktaş-Galatasaray | Muhtemel 11'ler ve derbi planları...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 29. haftası zorlu derbiye tanıklık edecek. Ligde 3. sıraya yükselmek isteyen ve çıkış arayan Beşiktaş ile üst üst 3.kez şampiyonluk hedefleyen, namağlup lider Galatasaray karşı karşıya gelecek. İşte kritik derbi öncesi her iki teknik adamın son dokunuşları ve muhtemel ilk 11'ler...
Giriş Tarihi: 29.03.2025 08:12
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 08:12