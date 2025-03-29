Son dakika haberi: Süper Lig’de derbi ateşi yanacak! Beşiktaş-Galatasaray | Muhtemel 11’ler ve derbi planları...

İLK BEŞTEKİ TAKIMLARA KARŞI BAŞARILI

Kara Kartal, her ne kadar zirve yarışında olamasa da kazanarak ezeli rakiplerinin şampiyonluk mücadelesinde belirleyici olma uğraşında. Diğer maçların aksine siyah-beyazlılar ilk 5'te yer alan takımlara karşı başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor.(4G/1B/1Y).