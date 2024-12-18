Trend
Galeri
Trend Spor
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in finali için flaş sözler: 'Eğer RAMS Park’taki derbiye kadar…'
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in finali için flaş sözler: 'Eğer RAMS Park’taki derbiye kadar…'
SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'de 16.hafta maçları tamamlandı. Lider Galatasaray, son dakika golüyle Trabzonspor'u 4-3 geçerken, Fenerbahçe evinde Başakşehir'i 3-1'lik skorla geçti. Zirvede iki takımda bu haftayı kayıpsız atlatırken SABAH Spor'un usta kalemleri Ali Gültiken, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yarışı değerlendirirken, ligin finali için de yorumlarda bulundu. İşte yazarların değerlendirmeleri…
Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:12