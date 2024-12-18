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SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig'in finali için flaş sözler: 'Eğer RAMS Park’taki derbiye kadar…'

SON DAKİKA HABERİ: Trendyol Süper Lig'de 16.hafta maçları tamamlandı. Lider Galatasaray, son dakika golüyle Trabzonspor'u 4-3 geçerken, Fenerbahçe evinde Başakşehir'i 3-1'lik skorla geçti. Zirvede iki takımda bu haftayı kayıpsız atlatırken SABAH Spor'un usta kalemleri Ali Gültiken, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Gürcan Bilgiç Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki yarışı değerlendirirken, ligin finali için de yorumlarda bulundu. İşte yazarların değerlendirmeleri…

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Giriş Tarihi: 18.12.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 10:12
SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’in finali için flaş sözler: ’Eğer RAMS Park’taki derbiye kadar…’

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken, lider Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 6 puanlık bir fark bulunuyor. SABAH Spor'un usta kalemleri iki takım arasındaki şampiyonluk yarışının sonu için değerlendirmelerde bulundu.

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’in finali için flaş sözler: ’Eğer RAMS Park’taki derbiye kadar…’

ALİ GÜLTİKEN: Galatasaray muazzam bir konsantrasyonla oynuyor

Bu yarış geçen senekine benziyor. Aynı mücadele iki takım arasında sezon sonuna kadar gidecek. Bundan şüphe yok. Üçüncü bir takımın artık bu yarışa müdahil olma şansı ortadan kalktı. Özellikle ligin ikinci yarısında baskılar ve sürecin yaklaşması, takımlar üzerinde farklı etkiler yaratabiliyor. Buna yöneticileri de dahil edebiliriz. Rekabet yalnızca sahada kalmıyor, söylem savaşları da vites artırıyor. Takımlarını bu ortamın dışında tutabilen teknik adamlar önemli hale geliyor.

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’in finali için flaş sözler: ’Eğer RAMS Park’taki derbiye kadar…’

"G.SARAY'IN ÖNDE OLMA AVANTAJI VAR"

Bugüne kadarki performanslar gösterdi ki iki takım da şampiyonluğa ulaşacak kadro kalitelerine sahip. Önemli olan sezonun boyu uzadıkça bu bahsettiğimiz dışarıdaki etkenleri doğru yönetebilmek. O yüzden bu yıl yine geçen yılın bir tekrarı olacaktır. İkili rekabetin son haftaya kadar devam edeceğini düşünüyorum. G.Saray'ın önde olma avantajı var. Bunun takım psikolojisini önemli bir şekilde etkilediğini görüyoruz. Muazzam bir konsantrasyonla oynuyorlar.

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’in finali için flaş sözler: ’Eğer RAMS Park’taki derbiye kadar…’

Son üç maça baktığımızda muhteşem performanslar izledik. Fenerbahçe de bu kadar formda ve iki yıldır şampiyonluk elde etmiş rakibine karşı ufak tefek tökezlemeler yaşasa da kendi yolunda devam ediyor.

SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’in finali için flaş sözler: ’Eğer RAMS Park’taki derbiye kadar…’

BÜLENT TİMURLENK: Buruk ve Mourinho'yu sorgulayacak değiliz

İkisi de yoğun Avrupa fikstüründen sonra Eyüp (F.Bahçe) ve Kayseri (G.Saray) ile karşılaştıktan sonra 15 gün nefes alacaklar. Hem sakat oyuncuların geri dönüşü hem de sakatlıktan dönenlerin güçlenmesi için yeterli bir süre. Ara transferde doğru hamleleri yapan farkı da açabilir, farkı da kapatabilir… Galatasaray'ın en formda ismi Okan Buruk, ortalamasının üzerinde gol yiyen savunmasını toparlamak zorunda.

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