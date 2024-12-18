SON DAKİKA HABERİ: Süper Lig’in finali için flaş sözler: ’Eğer RAMS Park’taki derbiye kadar…’

"G.SARAY'IN ÖNDE OLMA AVANTAJI VAR"

Bugüne kadarki performanslar gösterdi ki iki takım da şampiyonluğa ulaşacak kadro kalitelerine sahip. Önemli olan sezonun boyu uzadıkça bu bahsettiğimiz dışarıdaki etkenleri doğru yönetebilmek. O yüzden bu yıl yine geçen yılın bir tekrarı olacaktır. İkili rekabetin son haftaya kadar devam edeceğini düşünüyorum. G.Saray'ın önde olma avantajı var. Bunun takım psikolojisini önemli bir şekilde etkilediğini görüyoruz. Muazzam bir konsantrasyonla oynuyorlar.