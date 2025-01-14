Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Talisca'da flaş gelişme! Suudi Arabistan basını açıkladı...

Son dakika haberi: Talisca'da flaş gelişme! Suudi Arabistan basını açıkladı...

Son dakika haberi: Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, devre arası transferleri için önemli bir bütçe ayırdığını açıklamıştı. Sarı-lacivertliler uzun süredir Brezilyalı yıldız Anderson Talisca için kulübü ve oyuncuyla görüşmelerde bulunuyordu. Transferin son aşamada olduğu söylenirken Suudi Arabistan basınından çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 14.01.2025 18:51 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 19:18
Son dakika haberi: Talisca’da flaş gelişme! Suudi Arabistan basını açıkladı...

Trendyol Süper Lig'de son maçta Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek lider Galatasaray ile 8 puanlık farkı devam ettirdi.

Son dakika haberi: Talisca’da flaş gelişme! Suudi Arabistan basını açıkladı...

Devre arası transfer dönemi için önemli bir bütçe ayırdığını söyleyen Ali Koç ve yönetimi transferde vites arttırmıştı.

Son dakika haberi: Talisca’da flaş gelişme! Suudi Arabistan basını açıkladı...

İLK TAKVİYE STOPER!

Teknik direktör Jose Mourinho, Konyaspor mücadelesi sonrasında önceliğinin stoper takviyesi olmasını tercih ettiğini belirtmişti.

Son dakika haberi: Talisca’da flaş gelişme! Suudi Arabistan basını açıkladı...

Bunun yanı sıra sarı-lacivertliler uzun süredir görüşme halinde olduğu Anderson Talisca için de Al-Nassr ve oyuncunun menajeri ile temaslarını sürdürüyordü.

Son dakika haberi: Talisca’da flaş gelişme! Suudi Arabistan basını açıkladı...

TRANSFERDE SON DÜZLÜK!

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızın transferi için Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile kiralık transfer konusunda anlaşma noktasına gelmişti.

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