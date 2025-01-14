Son dakika haberi: Talisca'da flaş gelişme! Suudi Arabistan basını açıkladı...
Son dakika haberi: Lig'de Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, devre arası transferleri için önemli bir bütçe ayırdığını açıklamıştı. Sarı-lacivertliler uzun süredir Brezilyalı yıldız Anderson Talisca için kulübü ve oyuncuyla görüşmelerde bulunuyordu. Transferin son aşamada olduğu söylenirken Suudi Arabistan basınından çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 14.01.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 19:18