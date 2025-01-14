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Son dakika haberi: TFF kayıtları açıkladı! İşte Beşiktaş - Bodrum FK maçındaki VAR konuşması...
Son dakika haberi: TFF kayıtları açıkladı! İşte Beşiktaş - Bodrum FK maçındaki VAR konuşması...
Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu 19. haftada oynanan müsabakaların VAR kayıtlarını açıkladı. Yayınlanan görüntülerdeki iki maçtan biri olan Beşiktaş-Bodrum FK mücadelesindeki tartışmalı penaltı pozisyonu açığa kavuşmuş oldu. İşte Bodrum FK'nın maçın önüne geçen tartışmalı penaltı pozisyonun VAR konuşması..
Giriş Tarihi: 14.01.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 21:06