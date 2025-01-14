Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: TFF kayıtları açıkladı! İşte Beşiktaş - Bodrum FK maçındaki VAR konuşması...

Son dakika haberi: TFF kayıtları açıkladı! İşte Beşiktaş - Bodrum FK maçındaki VAR konuşması...

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu 19. haftada oynanan müsabakaların VAR kayıtlarını açıkladı. Yayınlanan görüntülerdeki iki maçtan biri olan Beşiktaş-Bodrum FK mücadelesindeki tartışmalı penaltı pozisyonu açığa kavuşmuş oldu. İşte Bodrum FK'nın maçın önüne geçen tartışmalı penaltı pozisyonun VAR konuşması..

Giriş Tarihi: 14.01.2025 21:06 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 21:06
Son dakika haberi: TFF kayıtları açıkladı! İşte Beşiktaş - Bodrum FK maçındaki VAR konuşması...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan müsabakalar tamamlandı.

Son dakika haberi: TFF kayıtları açıkladı! İşte Beşiktaş - Bodrum FK maçındaki VAR konuşması...

Lig'de 6. sırada bulunan Beşiktaş evinde 17. sırada bulunan Bodrum FK'yı ağırlamıştı.

Son dakika haberi: TFF kayıtları açıkladı! İşte Beşiktaş - Bodrum FK maçındaki VAR konuşması...

Mücadeleyi siyah-beyazlılar, Cher Ndour ve Ciro İmmobile'nin golleriyle 2-1 kazanmayı başarmıştı.

Son dakika haberi: TFF kayıtları açıkladı! İşte Beşiktaş - Bodrum FK maçındaki VAR konuşması...

VAR KAYITLARI AÇIKLADI!

Türkiye Futbol Federasyonu 19. haftanın VAR kayıtlarını açıklarken Beşiktaş-Bodrum FK maçındaki tartışmaları pozisyonlar açığa kavuştu.

Son dakika haberi: TFF kayıtları açıkladı! İşte Beşiktaş - Bodrum FK maçındaki VAR konuşması...

Müsabakanın ikinci yarısında konuk ekip Bodrum Futbol Kulübünde, Taylan Antalyalı yerde kalmış ve penaltı beklemişti.

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