Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: MHK'dan Turgut Doman için bomba karar! Ender Bilgin A Spor ekranlarından duyurdu...

Son dakika haberi: MHK'dan Turgut Doman için bomba karar! Ender Bilgin A Spor ekranlarından duyurdu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçında lider Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Cimbom, 10 kişi kaldığı ve 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Rey Manaj'ın Barış Alper'e yaptığı ve hakem Turgut Doman'ın pozisyonda sarı kart göstermesi maçın en çok konuşulan olayı oldu. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu yaşananlardan sonra Turgut Doman hakkında çok çarpıcı yorumlar yaptı. A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, canlı yayında MHK'nın Turgut Doman için vereceği kararı açıkladı...

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Giriş Tarihi: 09.12.2024 00:19 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 00:44
Son dakika haberi: MHK’dan Turgut Doman için bomba karar! Ender Bilgin A Spor ekranlarından duyurdu...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştığı Sivasspor'u 3-2 mağlup etti. Olaylı maça orta hakem Turgut Doman, son dakikalarda verdiği kararla gecenin en çok konuşulan ismi oldu. İşte Sivasspor-Galatasaray maçında yaşananlar...

Son dakika haberi: MHK’dan Turgut Doman için bomba karar! Ender Bilgin A Spor ekranlarından duyurdu...

Sivasspor'u mağlup eden ve zirve yarışında hata yapmayan Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 38 çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Aslan ligde gelecek hafta Trabzonspor'u ağırlayacak.

Son dakika haberi: MHK’dan Turgut Doman için bomba karar! Ender Bilgin A Spor ekranlarından duyurdu...

Galatasaray'ın gollerini Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Barış Alper kaydederken, Sivasspor'un gollerini Rodrigues ve Bekir Böke attı. Sarı-kırmızılı takımda Metehan Baltacı 16. dakikada kırmızı kart gördü.

Son dakika haberi: MHK’dan Turgut Doman için bomba karar! Ender Bilgin A Spor ekranlarından duyurdu...

Olaylı maça damga vuran pozisyon ise Rey Manaj'ın son dakikalarda Barış Alper'e yaptığı faul oldu.

Son dakika haberi: MHK’dan Turgut Doman için bomba karar! Ender Bilgin A Spor ekranlarından duyurdu...

MANAJ SARI KART GÖRDÜ

Maçın hakemi Turgut Doman, Barış'ın bileğine basan Rey Manaj'a sarı kart gösterdi. Devreye giren VAR, hakem Turgut Doman'ı pozisyonu izlemeye davet etti.

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