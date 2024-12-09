Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: MHK'dan Turgut Doman için bomba karar! Ender Bilgin A Spor ekranlarından duyurdu...

Son dakika haberi: MHK'dan Turgut Doman için bomba karar! Ender Bilgin A Spor ekranlarından duyurdu...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçında lider Galatasaray deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Cimbom, 10 kişi kaldığı ve 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Rey Manaj'ın Barış Alper'e yaptığı ve hakem Turgut Doman'ın pozisyonda sarı kart göstermesi maçın en çok konuşulan olayı oldu. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu yaşananlardan sonra Turgut Doman hakkında çok çarpıcı yorumlar yaptı. A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, canlı yayında MHK'nın Turgut Doman için vereceği kararı açıkladı...