Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Trabzonspor transferde ilk hamlesini yaptı! Şenol Güneş resmen açıkladı...

Son dakika haberi: Trabzonspor transferde ilk hamlesini yaptı! Şenol Güneş resmen açıkladı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Trabzonspor evinde Sivasspor'u 4-0 ile geçti. 238 gün sonra ligde üst üste iki maç kazanmayı başaran bordo-mavililerde teknik direktör Şenol Güneş maç sonrası açıklamalarda transfer gündemi hakkında konuştu. Buna göre Karadeniz devi önemli bir transferde anlaşma noktasına geldi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Giriş Tarihi: 20.01.2025 23:36 Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 23:36
Son dakika haberi: Trabzonspor transferde ilk hamlesini yaptı! Şenol Güneş resmen açıkladı...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor'u 4-0 ile farklı mağlup etti.

Son dakika haberi: Trabzonspor transferde ilk hamlesini yaptı! Şenol Güneş resmen açıkladı...

238 gün aradan sonra ligde üst üste galibiyet alan Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş maçın ardından transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi: Trabzonspor transferde ilk hamlesini yaptı! Şenol Güneş resmen açıkladı...

''TRANSFER HAMLEMİZ OLACAK''

Güneş, "Transferler 13 Şubat'ta bitecek. Başkan çalışıyor. Bir tane oyuncumuz kesin, iki tane hamlemiz olacak. Alacağımız oyuncuları takviye olarak alacağız''

Son dakika haberi: Trabzonspor transferde ilk hamlesini yaptı! Şenol Güneş resmen açıkladı...

1-2 olmamız çok zor, önce 5. olmayı sonra 3. olmayı hedefleyeceğiz. Onun için oyuncuların skora bakmadan oynaması gerekiyor. Transfer olacak, acele etmeyin." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Trabzonspor transferde ilk hamlesini yaptı! Şenol Güneş resmen açıkladı...

UKRAYNALI KANAT GELİYOR

Buna göre Trabzonspor'da devre arası transfer sezonunda ilk resmi imzası atılmak üzere.

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