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Son dakika haberi: Trabzonspor transferde ilk hamlesini yaptı! Şenol Güneş resmen açıkladı...
Son dakika haberi: Trabzonspor transferde ilk hamlesini yaptı! Şenol Güneş resmen açıkladı...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Trabzonspor evinde Sivasspor'u 4-0 ile geçti. 238 gün sonra ligde üst üste iki maç kazanmayı başaran bordo-mavililerde teknik direktör Şenol Güneş maç sonrası açıklamalarda transfer gündemi hakkında konuştu. Buna göre Karadeniz devi önemli bir transferde anlaşma noktasına geldi. İşte flaş gelişmenin detayları...
Giriş Tarihi: 20.01.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 23:36