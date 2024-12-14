SON DAKİKA HABERİ: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk olasılıkları güncellendi! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı...
SON DAKİKA HABERİ: UEFA Avrupa Ligi'nde 6.hafta maçları oynandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş, mağlup olurken, Galatasaray, haftayı beraberlikle kapattı. Football Meets Data, maçların oynanmasının ardından şampiyonluk ihtimallerini güncelledi. Listede Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluk olasılıklar da yer aldı. İşte temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk oranları...
Giriş Tarihi: 14.12.2024 19:21
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 19:51