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SON DAKİKA HABERİ: UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk olasılıkları güncellendi! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı...

SON DAKİKA HABERİ: UEFA Avrupa Ligi'nde 6.hafta maçları oynandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş, mağlup olurken, Galatasaray, haftayı beraberlikle kapattı. Football Meets Data, maçların oynanmasının ardından şampiyonluk ihtimallerini güncelledi. Listede Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluk olasılıklar da yer aldı. İşte temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki şampiyonluk oranları...

Giriş Tarihi: 14.12.2024 19:21 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 19:51
SON DAKİKA HABERİ: UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk olasılıkları güncellendi! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı...

Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data 36 takımın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde turnuvada şampiyon olma ihtimallerini güncelledi. Futbolseverler tarafından yeni formatı ilgiyle takip edilen ligde temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş da bu listede yer aldı. İşte üç büyüklerimizin UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali...

SON DAKİKA HABERİ: UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk olasılıkları güncellendi! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı...

Lazio: Yüzde 18

SON DAKİKA HABERİ: UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk olasılıkları güncellendi! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı...

Tottenham: Yüzde 12

SON DAKİKA HABERİ: UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk olasılıkları güncellendi! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı...

Athletic Bilbao: Yüzde 12

SON DAKİKA HABERİ: UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk olasılıkları güncellendi! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı...

Manchester United: Yüzde 10

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