SON DAKİKA HABERİ: UEFA Avrupa Ligi’nde şampiyonluk olasılıkları güncellendi! İşte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın şampiyonluk şansı...

Futbol istatistikleri platformu Football Meets Data 36 takımın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde turnuvada şampiyon olma ihtimallerini güncelledi. Futbolseverler tarafından yeni formatı ilgiyle takip edilen ligde temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş da bu listede yer aldı. İşte üç büyüklerimizin UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali...