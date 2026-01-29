Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Manchester City-Galatasaray maçından sonra Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Son dakika haberi: UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Manchester City-Galatasaray maçından sonra Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin konumu, Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcimiz Galatasaray'ın Manchester City karşısında aldığı sonucun ardından yeniden şekillendi. İşte sıralamadaki yerimiz...

Giriş Tarihi: 29.01.2026 01:11 Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 01:46
Son dakika haberi: UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Manchester City-Galatasaray maçından sonra Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Manchester City ile kozlarını paylaştı.

Son dakika haberi: UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Manchester City-Galatasaray maçından sonra Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

ADINI PLAY-OFF'A YAZDIRDI

Sarı-kırmızlılar, mücadeleyi ilk yarıda yediği gollerle 2-0 kaybetse de, 10 puanla ligi 20. sırada tamamlayarak adını play-off turuna yazdırmayı başardı.

Son dakika haberi: UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Manchester City-Galatasaray maçından sonra Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Devler Ligi'nde oynanan 18 mücadelenin ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

Son dakika haberi: UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Manchester City-Galatasaray maçından sonra Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

1- İNGİLTERE: 109.575

Son dakika haberi: UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Manchester City-Galatasaray maçından sonra Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

2- İTALYA: 94.731

Son dakika haberi: UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Manchester City-Galatasaray maçından sonra Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

3- İSPANYA: 89.046

Son dakika haberi: UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Manchester City-Galatasaray maçından sonra Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

4- ALMANYA: 85.759

Son dakika haberi: UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Manchester City-Galatasaray maçından sonra Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

5- FRANSA: 77.107

Son dakika haberi: UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Manchester City-Galatasaray maçından sonra Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

6- HOLLANDA: 66.429

Son dakika haberi: UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Manchester City-Galatasaray maçından sonra Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

7- PORTEKİZ: 66.316

Son dakika haberi: UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Manchester City-Galatasaray maçından sonra Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

8- BELÇİKA: 59.650

Son dakika haberi: UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Manchester City-Galatasaray maçından sonra Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

9- TÜRKİYE: 48.575

Son dakika haberi: UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI | Manchester City-Galatasaray maçından sonra Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?

10- ÇEKYA: 46.275