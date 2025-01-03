Son dakika haberi: Yeni hakem sistemi için bomba sözler! "Trajik bir hikaye"

LEVENT TÜZEMEN: TRANSFERLER BELİRLER

Ocak ayı F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş için ateşten gömlek giymek gibi geçecek. Çünkü bu 3 takımın Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere 3 kulvarda nefes nefese geçecek maçları var. Oyuncular, öyle bir lig fikstürüne girecekler ki duş alıp kurulanmaya fırsat bile bulamayacaklar.