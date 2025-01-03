Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Yeni hakem sistemi için bomba sözler! "Trajik bir hikaye"

Son dakika haberi: Yeni hakem sistemi için bomba sözler! "Trajik bir hikaye"

Son dakika: Süper Lig'de 1 haftalık aranın ardından sezonun ikinci yarısı bugünkü maçlarla başlıyor. Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkarmış durumda. Gözler şimdi de ara transfer döneminde yapılacak olan yıldız hamlelerine çevrildi. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Murat Özbostan ligin gidişatıyla ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

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Giriş Tarihi: 03.01.2025 07:03 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 07:03
Son dakika haberi: Yeni hakem sistemi için bomba sözler! Trajik bir hikaye

Trendyol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı bugünkü maçlarla başlıyor. Ligde lider Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde. Gözler şimdi de ara transfer döneminde yapılacak olan hamlelere çevrildi. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Murat Özbostan ligin gidişatıyla ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu.

Son dakika haberi: Yeni hakem sistemi için bomba sözler! Trajik bir hikaye

LEVENT TÜZEMEN: TRANSFERLER BELİRLER

Ocak ayı F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş için ateşten gömlek giymek gibi geçecek. Çünkü bu 3 takımın Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere 3 kulvarda nefes nefese geçecek maçları var. Oyuncular, öyle bir lig fikstürüne girecekler ki duş alıp kurulanmaya fırsat bile bulamayacaklar.

Son dakika haberi: Yeni hakem sistemi için bomba sözler! Trajik bir hikaye

İyi çalışmak, iyi beslenmek futbolcuların görevidir. Bu süreçte az sakatlık yaşayan kadrosunu dengeli ve ekonomik kullanan takımlar başarı yolunda az yıpranırlar. Ayrıca zirve yarışını 3 büyüklerin ihtiyaçlarına göre yapacakları transferler belirleyecek.

Son dakika haberi: Yeni hakem sistemi için bomba sözler! Trajik bir hikaye

"G.SARAY'IN SAĞ BEKE, STOPERE VE KANAT OYUNCUSUNA İHTİYAÇ VAR"

Örneğin G.Saray'ın bir sağ beke, stopere ve kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Buraya alınacak isimler yıldız olmaktan öte takıma katkı verebilecek, kolay uyum sağlayacak egosu olmayan, aidiyet duygusunu hisseden oyuncular olmalıdır.

Son dakika haberi: Yeni hakem sistemi için bomba sözler! Trajik bir hikaye

"YARIŞIN ADALETLİ OLMASI İÇİN HAKEMLERİN DE ADALETİ OLMASI GEREKİR"

F.Bahçe ve Beşiktaş da eksik noktalarını tamir edecektir. Trabzonspor kupada söz sahibi olup, alma iddiasını yakalaması için 4 ya da 5 isabetli transfere ihtiyacı var. Yarışın adaletli olabilmesi için hakemlerin de kararlarında adaletli olması gerekir.

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