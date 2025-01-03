Son dakika haberi: Yeni hakem sistemi için bomba sözler! "Trajik bir hikaye"
Son dakika: Süper Lig'de 1 haftalık aranın ardından sezonun ikinci yarısı bugünkü maçlarla başlıyor. Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkarmış durumda. Gözler şimdi de ara transfer döneminde yapılacak olan yıldız hamlelerine çevrildi. SABAH Spor yazarları Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve Murat Özbostan ligin gidişatıyla ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu.
Giriş Tarihi: 03.01.2025 07:03
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 07:03