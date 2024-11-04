SON DAKİKA SPOR HABERİ: Ahmet Çakar’dan zehir zemberek sözler! Derbiye damga vuran pozisyonu yorumladı...

"EN AZ 4 GOL DAHA İZLERDİK..."

Fenerbahçe'nin ikinci yarının ilk çeyreğinde oyunu alıp skoru öldürmesi gerekiyordu. Genç bir hakem, karmaşık pozisyonların içinde boğuldu kaldı. Bu çıkan kararlar yanlış demek değil. Ev sahibinin iki penaltı golü ve Dzeko'nun sayısı. İki kalecinin nefis kurtarışları olmasa en az 4 gol daha izlerdik. Çok rahat geçilen orta sahalar, iki kanadının yaş toplamı 69 yaşında olan Trabzonspor ve defans göbeği çok dağınık olan Mourinho'nun takımı.