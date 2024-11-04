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SON DAKİKA SPOR HABERİ: Ahmet Çakar'dan zehir zemberek sözler! Derbiye damga vuran pozisyonu yorumladı...

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Fenerbahçe, Süper Lig'in 11.haftasında Trabzonspor'u 90+12'de Amrabat'ın attığı golle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Tam 5 golün atıldığı mücadele nefesleri kesti. Kanarya, 23 puana yükselirken, Fırtına 12 puanda kaldı. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır'ın kararları da tartışma konusu oldu. Sabah Spor'un usta yazarları Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç ve Ahmet Çakar hem karşılaşmayı hem de maçı yöneten Çakır'ı değerlendirdi. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları…

Giriş Tarihi: 04.11.2024 07:11 Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 07:11
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Ahmet Çakar’dan zehir zemberek sözler! Derbiye damga vuran pozisyonu yorumladı...

Süper Lig'in 11.haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Sarı Lacivertliler, 3-2 kazandı.

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Ahmet Çakar’dan zehir zemberek sözler! Derbiye damga vuran pozisyonu yorumladı...

Sabah Spor'un usta kalemleri Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç ve Ahmet Çakar, karşılaşmayı ve maçı yöneten hakem Oğuzhan Çakır'ı yorumladı. İşte detaylar…

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Ahmet Çakar’dan zehir zemberek sözler! Derbiye damga vuran pozisyonu yorumladı...

BÜLENT TİMURLENK: FENERBAHÇE İÇİN 3 PUANDAN FAZLASI

Geride kalan haftalarda hele de 10 kişi kalmış Göztepe karşısında oynadığı futbolun, Fenerbahçe'ye karşı puan alabilmek için bir saha içi referansı yoktu. Şenol Güneş'in motivasyonu, tribünlerin desteği… Trabzonspor ilk 20 dakikada rakibi kaleye getirmezken, geliştirdiği 5 hücumda tabelayı değiştiremedi. Bir tiyatro sahnesinde repliğin diğer aktöre geçmesi gibi bu kez Fenerbahçe aldı oyunu. İlk yarının son 25 dakikasında ilk 20'deki 68/32 topa sahip olmayı 70/30 ile dengeleyip geçtiler. Golde elbette Edin Visca'nın hatası büyük ama En-Nesyri'nin ortasına ve Fred'in fırsatçılığına alkış.

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Ahmet Çakar’dan zehir zemberek sözler! Derbiye damga vuran pozisyonu yorumladı...

"EN AZ 4 GOL DAHA İZLERDİK..."

Fenerbahçe'nin ikinci yarının ilk çeyreğinde oyunu alıp skoru öldürmesi gerekiyordu. Genç bir hakem, karmaşık pozisyonların içinde boğuldu kaldı. Bu çıkan kararlar yanlış demek değil. Ev sahibinin iki penaltı golü ve Dzeko'nun sayısı. İki kalecinin nefis kurtarışları olmasa en az 4 gol daha izlerdik. Çok rahat geçilen orta sahalar, iki kanadının yaş toplamı 69 yaşında olan Trabzonspor ve defans göbeği çok dağınık olan Mourinho'nun takımı.

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Ahmet Çakar’dan zehir zemberek sözler! Derbiye damga vuran pozisyonu yorumladı...

VAR artı sakatlıkla sadece bir pozisyonda oyunun 7 dakika durduğu gerilimi yüksek, tecrübesiz olunca futbolcuların da üzerine oynadığı bir genç hakemin altından kalkamadığı bir maç izledik. Mourinho'nun ikinci yarıdaki hamleleri geç de olsa sonuç getirdi. Geçen sezon 3-2 biten maçta tabelayı Batshuayi değiştirmişti. Bu sefer de Amrabat… Fenerbahçe için 3 puandan çok daha fazlası.

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