SON DAKİKA SPOR HABERİ: Ahmet Çakar'dan zehir zemberek sözler! Derbiye damga vuran pozisyonu yorumladı...
SON DAKİKA SPOR HABERİ: Fenerbahçe, Süper Lig'in 11.haftasında Trabzonspor'u 90+12'de Amrabat'ın attığı golle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Tam 5 golün atıldığı mücadele nefesleri kesti. Kanarya, 23 puana yükselirken, Fırtına 12 puanda kaldı. Mücadelede hakem Oğuzhan Çakır'ın kararları da tartışma konusu oldu. Sabah Spor'un usta yazarları Bülent Timurlenk, Gürcan Bilgiç ve Ahmet Çakar hem karşılaşmayı hem de maçı yöneten Çakır'ı değerlendirdi. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları…
Giriş Tarihi: 04.11.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 07:11