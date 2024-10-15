SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta 2 şok ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti...
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi yaklaşırken çalışmalar sürüyor. Gelecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler de Süper Lig devinin şimdiden gündeminde yer alıyor. Kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşmak isteyen siyah-beyazlılarda iddiaya göre 2 ayrılık yolda. İşte Beşiktaş'ta transfer gündemine ilişkin gelen son dakika haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 15.10.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:40