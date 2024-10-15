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SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta 2 şok ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti...

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi yaklaşırken çalışmalar sürüyor. Gelecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler de Süper Lig devinin şimdiden gündeminde yer alıyor. Kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşmak isteyen siyah-beyazlılarda iddiaya göre 2 ayrılık yolda. İşte Beşiktaş'ta transfer gündemine ilişkin gelen son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 15.10.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:40
SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’ta 2 şok ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti...

Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon daha istikrarlı bir görüntü sergileyen Yönetimle sürekli fikir alışverişinde bulunan 49 yaşındaki çalıştırıcı Giovanni van Bronchorts'un gözüne giremeyen iki isme yol göründü...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’ta 2 şok ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti...

Bu sezon yenilenen kadrosu ile dikkat çeken Beşiktaş'ta ara transfer dönemi yaklaşırken, sıcak gelişmeler yaşanmaya da devam ediyor. Siyah Beyazlılar'da özellikle gidecek isimler de Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronchorst'un kafasında netleşmeye başladı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’ta 2 şok ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti...

BEŞİKTAŞ'TA İSİMLER NETLEŞİYOR
Yönetimle sürekli fikir alışverişinde bulunan 49 yaşındaki çalıştırıcının hedefi hem yedek kulübesini güçlendirmek hem de bir türlü gözüne giremeyen isimleri netleştirmek. Bu çerçevede ise çok çarpıcı isimlerin ortaya çıktığı öğrenildi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’ta 2 şok ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti...

Siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer ettiği orta saha oyuncusu Ernest Muçi ile yollarını ayırabilir.

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’ta 2 şok ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti...

23 yaşındaki futbolcunun Kartal'da mutsuz olduğu ve menajerinin önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceği belirtildi.

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