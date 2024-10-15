SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Beşiktaş’ta 2 şok ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti...

BEŞİKTAŞ'TA İSİMLER NETLEŞİYOR

Yönetimle sürekli fikir alışverişinde bulunan 49 yaşındaki çalıştırıcının hedefi hem yedek kulübesini güçlendirmek hem de bir türlü gözüne giremeyen isimleri netleştirmek. Bu çerçevede ise çok çarpıcı isimlerin ortaya çıktığı öğrenildi.