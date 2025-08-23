Trend Galeri Trend Spor SÜPER LİG 3.HAFTA MAÇI! Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SÜPER LİG 3.HAFTA MAÇI! Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. 16 yıl sonra ilk kez Kocaelisporu evinde ağırlayan sarı lacivertliler, bu mücadelede 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımda yer alamayacak. Ayrıca sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da kritik karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Peki, Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?