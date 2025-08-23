Trend Galeri Trend Spor SÜPER LİG 3.HAFTA MAÇI! Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. 16 yıl sonra ilk kez Kocaelisporu evinde ağırlayan sarı lacivertliler, bu mücadelede 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Göztepe maçında kırmızı kart gören Jayden Oosterwolde, cezası nedeniyle takımda yer alamayacak. Ayrıca sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Rodrigo Becao ve Cenk Tosun da kritik karşılaşmada sahaya çıkamayacak. Peki, Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 23.08.2025 09:17
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu sezon taraftarı önünde ilk galibiyetini almak istiyor. Karşılaşmanın tarihi, saati, yayın bilgileri ve bilet fiyatları merak ediliyor. İki ekip daha önce 40 kez karşılaştı; Fenerbahçe 20, Kocaelispor 7 galibiyet alırken 13 maç beraberlikle sona erdi. Peki, Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Kocaelispor arasındaki mücadele, 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak.

FENERBAHÇE-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Chobani Stadı'nda oynanacak mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

41. KARŞILAŞMA!

Fenerbahçe ile Kocaelispor, Süper Lig'de 41. kez sahne alacak.
Geride kalan 40 maçta sarı-lacivertliler 20 galibiyet elde ederken, 13 mücadele berabere bitti. Kocaelispor ise 7 kez sahadan üstün ayrıldı.
Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 71 gol atarken, Körfez ekibi 32 gol buldu.
İki takım ligde en son 2008-2009 sezonunda karşılaşmış ve Kadıköy'de oynanan maç 1-1 beraberlikle sona ermişti.

