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SÜPER LİG HABERİ: Çok konuşulacak yabancı hakem sözleri! Süper Lig'de yer yerinden oynayacak...

SÜPER LİG HABERİ: Süper Lig'de 12.hafta karşılaşmaları tamamlandı. Murat Özbostan moderatörlüğünde SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Ali Gültiken, Ömer Üründül ve İskender Günen, milli araya giren Süper Lig'de son hafta yaşanan gelişmeleri ve hakem tartışmalarını masaya yatırdı. Yazarların yabancı hakemle ilgili sözleri sonrası ise yer yerinden oynayacak. İşte haberin detayları ve değerlendirmeler…

Giriş Tarihi: 12.11.2024 07:20 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 07:20
SÜPER LİG HABERİ: Çok konuşulacak yabancı hakem sözleri! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak...

SABAH Spor yazarları, liglere milli maçlar nedeniyle verilen arada Süper Lig'deki hakem tartışmalarını ve takımları yorumladı. İşte yazarların yorumları…

SÜPER LİG HABERİ: Çok konuşulacak yabancı hakem sözleri! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak...

Beşiktaş zirvenin 10 puan gerisine düştü. Galatasaray ve Fenerbahçe ilk iki sıraya oturdu. Bundan sonraki şampiyonluk yarışı bu iki takım arasında mı geçer? Beşiktaş ya da başka bir takıma şans veriyor musunuz?

ÖMER ÜRÜNDÜL: Şu anda ligde 12 haftayı geride bıraktık. Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde. Tabii G.Saray'ın genel performansı, şampiyonluk yarışında en büyük rakipleri olan Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı yenmesi ve sadece şu ana kadar bir beraberlik alması, önemli bir avantaj elde ettiğinin kanıtı. Tabii ki F.Bahçe, ciddi biçimde takibi sürdürecek ama Beşiktaş'ın kadro derinliğinin olmayışı, günümüz futbolunda şart olan kanat forvetlerine sahip olmayışı ve de 10 puan geriye düşmesi bana göre belki erken ama Beşiktaş'ın şansının çok azaldığı görüşündeyim.

SÜPER LİG HABERİ: Çok konuşulacak yabancı hakem sözleri! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak...

LEVENT TÜZEMEN: Beşiktaş zirve yarışının içinde olur. 3 puanlı sistemde 10 puanlık fark, abartılmamalı. Beşiktaş'ın belki Galatasaray ile arasında 10 puan fark var ama F.Bahçe'nin 5 puan gerisinde. Beşiktaş'ın bir çıkış yakalaması lazım. Bunu yapabilecek güce sahipler.

SÜPER LİG HABERİ: Çok konuşulacak yabancı hakem sözleri! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak...

"NEGATİF ETKİLERDEN TAKIM KENDİNİ SIYIRABİLİRSE..."

ALİ GÜLTİKEN: Bu iki takım öncelik kazandı. Rekabet iki kulüp arasında gidebilir görüntüsü var. Burada Beşiktaş açısından önemli olan şey, puan farkından daha ziyade psikolojik olarak bu yarışı kaybetmemesi. Yeni bir kadro oluşturuldu. Bu kadronun kendi içinde gelişimini tamamlaması gerekiyor. 'Şampiyonluktan uzaklaşıldı' baskısının getirdiği negatif etkilerden takım kendini sıyırabilirse hâlâ şampiyonluk için iddiası olacaktır.

SÜPER LİG HABERİ: Çok konuşulacak yabancı hakem sözleri! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak...

İSKENDER GÜNEN: Geçen sezon gibi yine ilk iki sırada Galatasaray ve Fenerbahçe var. Gerek G.Saray gerekse F.Bahçe'nin kadro zenginliği diğer rakiplerine göre çok daha fazla. Bu da ilk 11 haftada gösterdikleri performansla ilk 2 sırayı paylaşmalarını sağladı. Ama lig uzun bir maraton. Avrupa kupaları, milli maçlar ve Türkiye Kupası maçları var. Bu maçlarda kadrolardan eksilmeler yaşanabilir. Bu da doğaldır ki takımların performansını etkiler. Samsunspor, Göztepe ve Eyüp'ün gösterdikleri performans da önemli. Beşiktaş'ın ise lige iyi bir başlangıç yapmasına rağmen şu an bu iki takımla aralarında bir fark oluştu.

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