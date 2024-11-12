SÜPER LİG HABERİ: Çok konuşulacak yabancı hakem sözleri! Süper Lig'de yer yerinden oynayacak...
SÜPER LİG HABERİ: Süper Lig'de 12.hafta karşılaşmaları tamamlandı. Murat Özbostan moderatörlüğünde SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Ali Gültiken, Ömer Üründül ve İskender Günen, milli araya giren Süper Lig'de son hafta yaşanan gelişmeleri ve hakem tartışmalarını masaya yatırdı. Yazarların yabancı hakemle ilgili sözleri sonrası ise yer yerinden oynayacak. İşte haberin detayları ve değerlendirmeler…
Giriş Tarihi: 12.11.2024 07:20
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 07:20