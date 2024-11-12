SÜPER LİG HABERİ: Çok konuşulacak yabancı hakem sözleri! Süper Lig’de yer yerinden oynayacak...

Beşiktaş zirvenin 10 puan gerisine düştü. Galatasaray ve Fenerbahçe ilk iki sıraya oturdu. Bundan sonraki şampiyonluk yarışı bu iki takım arasında mı geçer? Beşiktaş ya da başka bir takıma şans veriyor musunuz?



ÖMER ÜRÜNDÜL: Şu anda ligde 12 haftayı geride bıraktık. Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde. Tabii G.Saray'ın genel performansı, şampiyonluk yarışında en büyük rakipleri olan Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı yenmesi ve sadece şu ana kadar bir beraberlik alması, önemli bir avantaj elde ettiğinin kanıtı. Tabii ki F.Bahçe, ciddi biçimde takibi sürdürecek ama Beşiktaş'ın kadro derinliğinin olmayışı, günümüz futbolunda şart olan kanat forvetlerine sahip olmayışı ve de 10 puan geriye düşmesi bana göre belki erken ama Beşiktaş'ın şansının çok azaldığı görüşündeyim.