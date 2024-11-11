SÜPER LİG HABERİ: Süper Lig'de aleyhine en çok penaltı verilen takımlar! Bakın hangi takım zirvede...
SÜPER LİG HABERİ: Süper Lig'de 12 hafta tamamlandı. Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 yenerek ligde 31 puanla liderliğini sürdürdü. Maçtan sonra Sarı Kırmızılıların teknik direktör Okan Buruk'un açıklamaları, takımların lehine ve aleyhine verilen penaltıları gündeme getirdi. İşte Süper Lig'de aleyhine en çok penaltı verilen takım ve detaylar…
Giriş Tarihi: 11.11.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 21:03