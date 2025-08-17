Trend Galeri Trend Spor Süper Lig tarihinin en pahalı 15 oyuncu satışı belli oldu! İşte listeye damga vuran takım...

Süper Lig tarihinin en pahalı 15 oyuncu satışı belli oldu! İşte listeye damga vuran takım...

Yaz transferi dönemi tüm hızıyla devam ederken, Süper Lig son dönemlerde Avrupa ekiplerinin odak noktası haline geldi. Birçok yıldız gösterdiği performansla dev takımlara transfer yapmayı başardı. İşte Süper Lig tarihinde kulüplerine en çok bonservis kazandıran 15 futbolcu...

Giriş Tarihi: 17.08.2025 12:25 Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 12:51
Süper Lig tarihinin en pahalı 15 oyuncu satışı belli oldu. Son olarak Göztepe'den Leipzig'e transfer olan Romulo'nun ardından liste güncellendi.

Dev listede o takımdan tam 7 oyuncu yer almayı başardı. İşte zirvenin sahibi...

15. CENGİZ ÜNDER

Başakşehir - Roma 15 milyon Euro

14. BRUMA

Galatasaray - Leipzig 15 milyon Euro

13. MOUSSA SOW

Fenerbahçe - Al-Ahli 16 milyon Euro

12. BADOU NDIAYE

Galatasaray - Stoke City 16 milyon Euro

11. ELJIF ELMAS

Fenerbahçe - Napoli 17.7 milyon Euro

10. YUSUF YAZICI

Trabzonspor - Lille 18.5 milyon Euro

9. KIM MIN-JAE

Fenerbahçe - Napoli 19 milyon Euro

8. ROMULO

Göztepe - Romulo 20 milyon Euro

7. GEDSON FERNANDES

Beşiktaş - Spartak Moskova 20.8 milyon Euro

6. VEDAT MURIQI

Fenerbahçe - Lazio 21 milyon Euro

5. ELVIR BALJIC

Fenerbahçe - Real Madrid 21 milyon Euro

4. CENK TOSUN

Beşiktaş - Everton 22.5 milyon Euro

3. ARDA GÜLER

Fenerbahçe - Real Madrid 24 milyon Euro

2. SACHA BOEY

Galatasaray - Bayern Münih 30 milyon Euro

1. FERDİ KADIOĞLU

Fenerbahçe - Brighton Hove Albion 30 milyon Euro