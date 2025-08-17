Trend
Galeri
Trend Spor
Süper Lig tarihinin en pahalı 15 oyuncu satışı belli oldu! İşte listeye damga vuran takım...
Süper Lig tarihinin en pahalı 15 oyuncu satışı belli oldu! İşte listeye damga vuran takım...
Yaz transferi dönemi tüm hızıyla devam ederken, Süper Lig son dönemlerde Avrupa ekiplerinin odak noktası haline geldi. Birçok yıldız gösterdiği performansla dev takımlara transfer yapmayı başardı. İşte Süper Lig tarihinde kulüplerine en çok bonservis kazandıran 15 futbolcu...
Giriş Tarihi: 17.08.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 12:51