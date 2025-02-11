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Süper Lig'de ara transfer dönemi bugün sona eriyor! İşte takımların yaptıkları transferler...

Süper Lig'de 2024-2025 ara transfer sezonu bu gece 00.00'den sonra erecek. Başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lig ekibi kadrosuna önemli takviyeler yaptı. İşte Süper Lig ekiplerinin ara transfer döneminde yaptıkları hamleler...

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Giriş Tarihi: 11.02.2025 13:52 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:55
Süper Lig’de ara transfer dönemi bugün sona eriyor! İşte takımların yaptıkları transferler...

Süper Lig'de 2024/25 ara transfer dönemi, 13 Ocak itibarıyla resmen başladı. Transfer döneminin açılmasıyla birlikte, takımlar kadrosuna kattıkları oyuncuları duyuruyor. Ara transfer dönemi bu gece 00.00'de sona erecek.

İşte Süper Lig ekiplerinin yaptıkları transferler...

Süper Lig’de ara transfer dönemi bugün sona eriyor! İşte takımların yaptıkları transferler...

Alvaro Morata - Galatasaray

Süper Lig’de ara transfer dönemi bugün sona eriyor! İşte takımların yaptıkları transferler...

Carlos Cuesta - Galatasaray

Süper Lig’de ara transfer dönemi bugün sona eriyor! İşte takımların yaptıkları transferler...

Mario Lemina - Galatasaray

Süper Lig’de ara transfer dönemi bugün sona eriyor! İşte takımların yaptıkları transferler...

Ahmed Kutucu - Galatasaray

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