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Süper Lig'de ara transfer dönemi bugün sona eriyor! İşte takımların yaptıkları transferler...

Süper Lig'de 2024-2025 ara transfer sezonu bu gece 00.00'den sonra erecek. Başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere Süper Lig ekibi kadrosuna önemli takviyeler yaptı. İşte Süper Lig ekiplerinin ara transfer döneminde yaptıkları hamleler...