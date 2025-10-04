SÜPER LİG’DE DEV KARŞILAŞMA! Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SKRINIAR İÇİN KRİTİK GÜNLER

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, Samsun deplasmanına sarı kart ceza sınırında gidecek. Takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan ve Mert Hakan'ın yokluğunda kaptan olarak sahaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart gördü. Eğer Skriniar, Samsun deplasmanında da kart görürse, 9. haftadaki Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.