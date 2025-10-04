Trend Galeri Trend Spor SÜPER LİG'DE DEV KARŞILAŞMA! Samsunspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa arenasında haftayı galibiyetle kapatan temsilcilerimiz, Süper Lig'de kritik bir karşılaşmada buluşuyor. Tarihi rekabet yeniden canlanıyor: Samsunspor ile Fenerbahçe, ligde 65. randevusuna çıkacak. İstatistiklerde üstün olan taraf sarı-lacivertliler; geride kalan maçlarda Fenerbahçe 35 kez kazanırken, Samsunspor 12 galibiyet elde etti. Peki, Samsunspor – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda ekrana gelecek?

Giriş Tarihi: 04.10.2025 15:04
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında kritik bir karşılaşma sahne alacak. Fenerbahçe ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Geride kalan 7 haftada 15 puan toplayan sarı-lacivertliler, ligde 3. basamakta yer alıyor. Kırmızı-beyazlı ekip ise 12 puanla 6. sırada kendine yer buldu. Futbolseverlerin merakla beklediği Samsunspor – Fenerbahçe mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 56 Ekim 2025 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler, yönetecek.

SAMSUNSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, beIN Sports ekranlarından yayınlanacak

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertliler, Samsunspor deplasmanına 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.
Sakatlığı süren Jhon Duran ile kaleci İrfan Can Eğribayat kadroda yer almayacak.

Ayrıca sakatlığını büyük ölçüde geride bıraksa da tam hazır olmayan kaptan Mert Hakan Yandaş da teknik heyetin tercihleri arasında olmayacak.

SKRINIAR İÇİN KRİTİK GÜNLER

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, Samsun deplasmanına sarı kart ceza sınırında gidecek. Takımın en istikrarlı isimlerinden biri olan ve Mert Hakan'ın yokluğunda kaptan olarak sahaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart gördü. Eğer Skriniar, Samsun deplasmanında da kart görürse, 9. haftadaki Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.

