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Trabzonspor için dev iddia! Fatih Tekke istedi yönetim 2 oyuncu için harekete geçti...

Yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak adına transfer hamlelerini bir bir yapan Trabzonspor'da yeni bir gelişme meydana geldi. Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke'nin de onayıyla 2 yıldız futbolcu için harekete geçti. İşte flaş iddianın detayları...

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Giriş Tarihi: 01.08.2025 09:58 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 10:33
Trabzonspor için dev iddia! Fatih Tekke istedi yönetim 2 oyuncu için harekete geçti...

Trabzonspor Kulübü'nde 2025-2026 sezonu hazırlıkları tam gaz sürdürüyor. Erzurum kampının ardından şehre gelen Karadeniz devi, çalışmalarına burada devam ediyor.

Trabzonspor için dev iddia! Fatih Tekke istedi yönetim 2 oyuncu için harekete geçti...

Öte yandan bordo-mavililerin transfer operasyonunda da hareketlilik bulunuyor.

Trabzonspor için dev iddia! Fatih Tekke istedi yönetim 2 oyuncu için harekete geçti...

3 TRANSFER YAPILDI

Karadeniz devi, şu ana kadar Wagner Pina, Paul Onuachu ve Felipe Augusto'yu renklerine bağlamıştı.

Trabzonspor için dev iddia! Fatih Tekke istedi yönetim 2 oyuncu için harekete geçti...

Trabzonspor cephesinin, teknik direktör Fatih Tekke'nin onayıyla 2 isim için harekete geçtiği aktarıldı.

Trabzonspor için dev iddia! Fatih Tekke istedi yönetim 2 oyuncu için harekete geçti...

BOGA'DA ISRAR SÜRÜYOR

Bordo-mavili ekipte, Nice forması giyen Jeremie Boga için ısrar sürüyor. Deneyimli teknik adamın kadrosunda görmeyi çok istediği bilinen tecrübeli kanat oyuncusu için dev bir teklif yapıldığı kaydedildi.

Trabzonspor için dev iddia! Fatih Tekke istedi yönetim 2 oyuncu için harekete geçti...

Fransız kulübünde yıllık 1.5 milyon Euro net ücret kazanan Jeremy Boga'ya, Bordo-Mavililer yıllık 3 milyon Euro net maaş + performans bonusları içeren kapsamlı bir kontrat önerdiği öne sürüldü.

Trabzonspor için dev iddia! Fatih Tekke istedi yönetim 2 oyuncu için harekete geçti...

KISA SÜRE İÇİNDE YANIT VERİLECEK

Hem oyuncunun temsilcisiyle hem de Nice Kulübü'yle görüşmeler sürerken, Boga cephesinden kısa süre içinde yanıt beklendiği aktarıldı.

Trabzonspor için dev iddia! Fatih Tekke istedi yönetim 2 oyuncu için harekete geçti...

Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, geride bıraktığımız sezon 24 maçta 3 gol atıp 1 asist kaydetti.

Trabzonspor için dev iddia! Fatih Tekke istedi yönetim 2 oyuncu için harekete geçti...

ORTA SAHA İÇİN FLAŞ İDDİA

Kadrosuna bir orta saha takviyesi de yapmak isteyen Trabzonspor adına flaş bir iddia ortaya atıldı.

Trabzonspor için dev iddia! Fatih Tekke istedi yönetim 2 oyuncu için harekete geçti...

Teamtalk'un haberine göre, bordo-mavililer, Viktoria Plzen forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Lukas Cerv ile ilgileniyor.

Trabzonspor için dev iddia! Fatih Tekke istedi yönetim 2 oyuncu için harekete geçti...

3 EKİP PEŞİNDE

Çekyalı futbolcuyu İngiltere'den Norwich'in, Belçika'dan da Anderlecht ve Gent'in de ilgilendiği belirtildi.

Trabzonspor için dev iddia! Fatih Tekke istedi yönetim 2 oyuncu için harekete geçti...

Geçtiğimiz sezon Plzen ile 52 maçta 4 gol 4 asistlik performans sergileyen Cerv'e henüz resmi teklif yapılmadığı ancak listede yer aldığı ifade edildi.