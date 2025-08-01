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Trabzonspor için dev iddia! Fatih Tekke istedi yönetim 2 oyuncu için harekete geçti...
Trabzonspor için dev iddia! Fatih Tekke istedi yönetim 2 oyuncu için harekete geçti...
Yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmak adına transfer hamlelerini bir bir yapan Trabzonspor'da yeni bir gelişme meydana geldi. Bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke'nin de onayıyla 2 yıldız futbolcu için harekete geçti. İşte flaş iddianın detayları...
Giriş Tarihi: 01.08.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 10:33