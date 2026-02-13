Trabzonspor’da Fenerbahçe planı belli oldu! En büyük kozu Paul Onuachu

Yarın kendi evinde Fenerbahçe ile zirve yarışında belirleyici maçlardan birisini oynayacak olan Trabzonspor'da tüm hesaplar 3 puan üzerine kurulu. Teknik direktör Fatih Tekke, seyircinin de desteği ile 3-0 kazanılan Samsunspor maçındaki oyunu bir üst seviyeye çıkartıp sahadan istenilen sonuçla ayrılmayı hedefliyor. İLK DAKİKADAN İTİBAREN Bordo-mavili takım, rakibine ilk dakikadan itibaren baskı uygulayıp, kendi oyun anlayışını kabul ettirmeye çalışacak. MUCI VE ONUACHU'YA ÖZEL UYARI Ernest Muçi ve Paul Onuachu'dan yakalanan fırsatları daha iyi değerlendirmeleri konusunda dikkatli olmalarını isteyen Tekke, bireysel hataları azaltmak ve duran toplardan verilen pozisyonları sıfırlamak amacıyla da hafta boyunca özel antrenmanlar yaptırdı. Trabzon'un F.Bahçe karşısında en büyük kozu, 16 gol ve 1 asisti bulunan Paul Onuachu olacak. Bordo-mavililerin bir diğer yıldızı Ernest Muçi ise bu sezon 12 gol ve 5 asistle dikkat çekti. DEV MAÇ MELER'İN Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Umut Meler görev yapacak. Fırtına'nın, Meler'in düdük çaldığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. F.Bahçe'nin ise tek maçta beraberliği var. 5 BİN 500 PERSONELLE KUŞ UÇURTULMAYACAK Fenerbahçe maçı için Trabzon'da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartılacak. Stadyum ve çevresinde yaklaşık bin 500 özel güvenlik görevlisi görev yapacak. Şehir genelinde ise 4 bine yakın emniyet personeli, farklı noktalarda konuşlandırılacak. Bu personelin bir kısmı da saha kenarında olacak. Ayrıca karşılaşma öncesinde bilet ve stada giriş süreçlerinde Passolig eşleştirmesi uygulanacak. Bu kapsamda stat girişlerinde kart ve kimlik kontrolleri titizlikle gerçekleştirilecek.