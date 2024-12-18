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TRANSFER HABERİ: Arda Güler'in yeni talibi ortaya çıktı! Daha önce ismi hiç yazılmamıştı...
TRANSFER HABERİ: Arda Güler'in yeni talibi ortaya çıktı! Daha önce ismi hiç yazılmamıştı...
SON DAKİKA HABERİ: La Liga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Milli oyuncu için dev bir kulübün daha harekete geçtiği öne sürüldü. İspanyol basını, Arda için teklif yapan kulübü ve Real Madrid'in bu teklife cevabını yazdı. İşte yıldız futbolcuyu transfer etmek isteyen ve daha önce hiç adı geçmemiş takım…
Giriş Tarihi: 18.12.2024 14:43
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 14:46