Trend Galeri Trend Spor TRANSFER HABERİ: Arda Güler'in yeni talibi ortaya çıktı! Daha önce ismi hiç yazılmamıştı...

TRANSFER HABERİ: Arda Güler'in yeni talibi ortaya çıktı! Daha önce ismi hiç yazılmamıştı...

SON DAKİKA HABERİ: La Liga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Milli oyuncu için dev bir kulübün daha harekete geçtiği öne sürüldü. İspanyol basını, Arda için teklif yapan kulübü ve Real Madrid'in bu teklife cevabını yazdı. İşte yıldız futbolcuyu transfer etmek isteyen ve daha önce hiç adı geçmemiş takım…

Giriş Tarihi: 18.12.2024 14:43 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 14:46
TRANSFER HABERİ: Arda Güler’in yeni talibi ortaya çıktı! Daha önce ismi hiç yazılmamıştı...

Real Madrid, bu akşam FIFA Kıtalararası Kupa maçında Meksika'nın Pachuca takımıyla karşı karşıya gelecek.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler’in yeni talibi ortaya çıktı! Daha önce ismi hiç yazılmamıştı...

Karşılaşmada milli oyuncu Arda Güler'inde teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından 11'de sahaya sürülmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler’in yeni talibi ortaya çıktı! Daha önce ismi hiç yazılmamıştı...

Her gün farklı bir transfer haberiyle Avrupa'da manşetleri süsleyen Arda için transfer dönemine kısa bir süre kala flaş bir iddia daha geldi.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler’in yeni talibi ortaya çıktı! Daha önce ismi hiç yazılmamıştı...

İspanyol basını, yıldız futbolcu harekete geçen kulübü ve Real Madrid'in bu teklife cevabını açıkladı.

TRANSFER HABERİ: Arda Güler’in yeni talibi ortaya çıktı! Daha önce ismi hiç yazılmamıştı...

DORTMUND TALİP OLDU

Habere göre, Arda Güler'e Alman devi Borussia Dortmund'dan sezon sonuna kadar kiralık olacak şekilde transfer teklifi geldi.

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