Trend Galeri Trend Spor TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN DETAYI: UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu Başakşehir-Cherno More maçı kesintisiz canlı izle

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN DETAYI: UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu Başakşehir-Cherno More maçı kesintisiz canlı izle

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda heyecan dorukta! Bu akşam RAMS Başakşehir ile Cherno More, tur atlama yolunda kritik bir rövanş mücadelesine çıkıyor. Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak bu önemli mücadele, turun en dikkat çeken maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Taraftarlar, bu zorlu mücadeleyi kaçırmamak için "TRT Spor canlı izle" aramalarına yöneliyor. İşte Başakşehir – Cherno More maçı canlı yayın bilgileri ve detaylar...

Giriş Tarihi: 31.07.2025 21:24 Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 21:24
TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN DETAYI: UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu Başakşehir-Cherno More maçı kesintisiz canlı izle

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Başakşehir, Cherno More ile tur mücadelesine çıkıyor. Temsilcimiz, evinde oynayacağı rövanşta avantajını korumak istiyor. Kritik karşılaşma, TRT Spor'dan şifresiz ve canlı yayınlanacak. Başakşehir-Cherno More maçının yayın ve maç detayları haberin devamında…

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN DETAYI: UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu Başakşehir-Cherno More maçı kesintisiz canlı izle

BAŞAKŞEHİR - CHERNO MORE MAÇI NE ZAMAN?

Rams Başakşehir, Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Cherno More'u Fatih Terim Stadı'nda ağırlayacak. Heyecan dolu karşılaşma 31 Temmuz Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak.

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN DETAYI: UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu Başakşehir-Cherno More maçı kesintisiz canlı izle

TRT 1 CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu Başakşehir-Cherno More maçını canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN DETAYI: UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu Başakşehir-Cherno More maçı kesintisiz canlı izle

TRT 1 YAYIN AKIŞI 31 TEMMUZ 2025

05.58 İstiklal Marşı
06.00 Ege'nin Hamsisi
08.25 Kod Adı Kırlangıç
09.45 Kendi Düşen Ağlamaz
13.00 Seksenler
14.25 Teşkilat
17.45 Kim Gitsin?
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Özel
20.45 UEFA Avrupa Konferans Ligi: Başakşehir - Cherno More
22.45 Gönül Dağı
01.55 Leyla İle Mecnun
04.30 Seksenler
05.10 Kim Gitsin?

TRT 1 CANLI İZLE MAÇ YAYIN DETAYI: UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu Başakşehir-Cherno More maçı kesintisiz canlı izle

TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİSİ

UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye'den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT'den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebiliyor.

TRT 1 HD frekans bilgileri: Uydu; Türksat 4A, Frekans;11.958, Polarizasyon; V, Sembol Oranı; 27500, FEC; 5/6