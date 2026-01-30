Trend Galeri Trend Spor UEFA ülke puanı güncellendi! 30 Ocak 2026 Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte sıralamadaki yeri

Avrupa arenasında alınan her sonuç, UEFA ülke puanı sıralamasında dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Galatasaray-Atletico Madrid ve FCSB-Fenerbahçe maçları sonrası gözler Türkiye'nin ülke puanındaki güncel konumuna çevrildi. İşte sıralamadaki yerimiz...

Giriş Tarihi: 30.01.2026 10:54
UEFA ülke puanı yarışında kritik haftaya girilirken, temsilcilerimizin Avrupa'daki performansı yakından izleniyor. Galatasaray-Atletico Madrid ve FCSB-Fenerbahçe karşılaşmalarının ardından Türkiye'nin sıralamadaki yeri yeniden gündeme geldi. Peki, 30 Ocak 2026 itibarıyla Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 48.625 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor. 8. sıradaki Belçika'nın puanı 59.900, 10. sıradaki Çekya'nın 46.325 puanı bulunuyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 29 OCAK

1. İngiltere - 110.908

2. İtalya - 95.196

3. İspanya - 89.328

4. Almanya - 86.402

5. Fransa - 77.891

6. Portekiz - 67.366

7. Hollanda - 66.429

8. Belçika - 59.900

9. TÜRKİYE - 48.625

10. Çekya - 46.325

İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.