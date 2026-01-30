UEFA ülke puanı güncellendi! 30 Ocak 2026 Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte sıralamadaki yeri

İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.