UEFA ülke puanı güncellendi! 30 Ocak 2026 Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte sıralamadaki yeri
Avrupa arenasında alınan her sonuç, UEFA ülke puanı sıralamasında dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Galatasaray-Atletico Madrid ve FCSB-Fenerbahçe maçları sonrası gözler Türkiye'nin ülke puanındaki güncel konumuna çevrildi. İşte sıralamadaki yerimiz...
Giriş Tarihi: 30.01.2026 10:54