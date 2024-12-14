VakıfBank- Eczacıbaşı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi VakıfBank- Eczacıbaşı voleybol maçı canlı izle

Vodafone Sultanlar Ligi 13. haftada Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit'i ağırlıyor. Liderlikte çekişmeli mücadele sürüyor. İki büyük takım kupayı evine götürmek için puanlarını yükseltme hedefinde. Karşılaşmanın hakemi Caner Çildir olurken VakıfBank- Eczacıbaşı maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Peki; VakıfBank- Eczacıbaşı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, voleybol maçı hakkında merak edilenler...
SULTANLAR LİGİ 13. HAFTA MAÇ PROGRAMI
|TARİH
|SAAT
|MAÇ
|YAYIN
|BAŞHAKEM
|YARDIMCI HAKEM
|13 Aralık Cuma
|17.00
|Aras Kargo-Beşiktaş
|TRT Spor Yıldız
|Akif Kabak
|Eyüpcan Kayışoğlu
|14 Aralık Cumartesi
|15.00
|Zeren Spor-Keçiören Bld. Sigorta Shop
|TVF Voleybol TV
|Bilal Çağlar
|Koray Yılmazgil
|14 Aralık Cumartesi
|17.00
|Sarıyer Bld.-Nilüfer Bld. Eker
|TVF Voleybol TV
|Nurper Özbar
|Yasin Çalışkan
|14 Aralık Cumartesi
|17.30
|Fenerbahçe Medicana-Aydın BBSK
|TVF Voleybol TV
|Mehmet Gül
|Aylin Turnaoğlu
|14 Aralık Cumartesi
|18.00
|Bahçelievler Bld.-Türk Hava Yolları
|TVF Voleybol TV
|Ebru Kaya
|Sadettin Kıral
|14 Aralık Cumartesi
|19.00
|VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit
|TRT Spor Yıldız
|Caner Çildir
|Tuncay Sevim
|15 Aralık Pazar
|17.00
|Kuzeyboru-Galatasaray Daikin
|TRT Spor Yıldız
|Sadettin Deneri
|Umut Maden