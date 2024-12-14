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VakıfBank- Eczacıbaşı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi VakıfBank- Eczacıbaşı voleybol maçı canlı izle

Vodafone Sultanlar Ligi 13. haftada Vakıfbank, Eczacıbaşı Dynavit'i ağırlıyor. Liderlikte çekişmeli mücadele sürüyor. İki büyük takım kupayı evine götürmek için puanlarını yükseltme hedefinde. Karşılaşmanın hakemi Caner Çildir olurken VakıfBank- Eczacıbaşı maçı canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Peki; VakıfBank- Eczacıbaşı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, voleybol maçı hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 14.12.2024 12:23 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 12:28
VakıfBank- Eczacıbaşı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi VakıfBank- Eczacıbaşı voleybol maçı canlı izle

VakıfBank- Eczacıbaşı maçı canlı izle HD, şifresiz olarak takip ediliyor. Voleybolseverler ekran başında. Sultanlar Ligi heyecanı dorukta devam ederken öte yandan Filenin Sultanları Milletler Ligi (VNL) takvimi de belli oldu. Peki; VakıfBank- Eczacıbaşı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

VakıfBank- Eczacıbaşı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi VakıfBank- Eczacıbaşı voleybol maçı canlı izle

VAKIFBANK- ECZACIBAŞI MAÇI NE ZAMAN?

Vodafone Sultanlar Ligi 13. haftada VakıfBank- Eczacıbaşı Dynavit maçı 14 Aralık Cumartesi saat 19.00'da oynanıyor.

VakıfBank- Eczacıbaşı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi VakıfBank- Eczacıbaşı voleybol maçı canlı izle

VAKIFBANK- ECZACIBAŞI MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanlı karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanacak.

VakıfBank- Eczacıbaşı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi VakıfBank- Eczacıbaşı voleybol maçı canlı izle

VAKIFBANK- ECZACIBAŞI VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşmayı aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

VakıfBank- Eczacıbaşı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sultanlar Ligi VakıfBank- Eczacıbaşı voleybol maçı canlı izle

SULTANLAR LİGİ 13. HAFTA MAÇ PROGRAMI

TARİH SAAT MAÇ YAYIN BAŞHAKEM YARDIMCI HAKEM
13 Aralık Cuma 17.00 Aras Kargo-Beşiktaş TRT Spor Yıldız Akif Kabak Eyüpcan Kayışoğlu
14 Aralık Cumartesi 15.00 Zeren Spor-Keçiören Bld. Sigorta Shop TVF Voleybol TV Bilal Çağlar Koray Yılmazgil
14 Aralık Cumartesi 17.00 Sarıyer Bld.-Nilüfer Bld. Eker TVF Voleybol TV Nurper Özbar Yasin Çalışkan
14 Aralık Cumartesi 17.30 Fenerbahçe Medicana-Aydın BBSK TVF Voleybol TV Mehmet Gül Aylin Turnaoğlu
14 Aralık Cumartesi 18.00 Bahçelievler Bld.-Türk Hava Yolları TVF Voleybol TV Ebru Kaya Sadettin Kıral
14 Aralık Cumartesi 19.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit TRT Spor Yıldız Caner Çildir Tuncay Sevim
15 Aralık Pazar 17.00 Kuzeyboru-Galatasaray Daikin TRT Spor Yıldız Sadettin Deneri Umut Maden
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