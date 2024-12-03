Yapay zeka Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı! Ligde çarpıcı final...
SÜPER LİG HABERİ: Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı geride kaldı. Galatasaray, evinde Eyüpspor ile berabere kalırken, Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yi 3 golle geçti. Kötü günler geçiren Beşiktaş, Hatayspor deplasmanında 2 puan bıraktı. Trabzonspor da Alanyaspor deplasmanından puan çıkaramadı. Futbol veri sitesi Euro Club Index, 2024-2025 sezonu için şampiyonluk tahminini güncelledi. Yapay zeka verilerine göre; bu yıl küme düşecek takımlar da belli oldu. İşte yapay zekanın tahminlerine göre; 2024-2025 sezonu için oluşacak puan durumu ve detaylar...
Giriş Tarihi: 03.12.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 19:01