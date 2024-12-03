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Yapay zeka Süper Lig'in şampiyonunu açıkladı! Ligde çarpıcı final...

SÜPER LİG HABERİ: Trendyol Süper Lig'de 14. hafta heyecanı geride kaldı. Galatasaray, evinde Eyüpspor ile berabere kalırken, Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yi 3 golle geçti. Kötü günler geçiren Beşiktaş, Hatayspor deplasmanında 2 puan bıraktı. Trabzonspor da Alanyaspor deplasmanından puan çıkaramadı. Futbol veri sitesi Euro Club Index, 2024-2025 sezonu için şampiyonluk tahminini güncelledi. Yapay zeka verilerine göre; bu yıl küme düşecek takımlar da belli oldu. İşte yapay zekanın tahminlerine göre; 2024-2025 sezonu için oluşacak puan durumu ve detaylar...

Giriş Tarihi: 03.12.2024 18:59 Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 19:01
Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Ligde çarpıcı final...

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu devam ediyor. Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig için yeni sezonla ilgili şampiyonluk tahminini güncelledi. Elde ettiği veriler dahilinde şampiyonluk tahminlerini her hafta güncelleyen sitenin sezon sonuna yönelik tahminleri şöyle;

Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Ligde çarpıcı final...

Euro Club Index, Süper Lig'de sezon sonu itibarıyla küme düşecek takımları da duyurdu.

Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Ligde çarpıcı final...

Tahminlere göre; Adana Demirspor,

Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Ligde çarpıcı final...

Hatayspor,

Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Ligde çarpıcı final...

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