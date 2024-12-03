Yapay zeka Süper Lig’in şampiyonunu açıkladı! Ligde çarpıcı final...

Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu devam ediyor. Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig için yeni sezonla ilgili şampiyonluk tahminini güncelledi. Elde ettiği veriler dahilinde şampiyonluk tahminlerini her hafta güncelleyen sitenin sezon sonuna yönelik tahminleri şöyle;