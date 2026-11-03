Trend Galeri Trend Spor Yapay zekadan skor tahmini! Galatasaray-Stuttgart maçının sonucunu açıkladı...

Yapay zekadan skor tahmini! Galatasaray-Stuttgart maçının sonucunu açıkladı...

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray evinde Stuttgart'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde yapay zeka, sarı-kırmızılı takımın kazanma ihtimalini açıkladı. Cimbom için skor tahmini de yapıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.11.2026 12:08