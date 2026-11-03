Trend Galeri Trend Spor Yapay zekadan skor tahmini! Galatasaray-Stuttgart maçının sonucunu açıkladı...

Yapay zekadan skor tahmini! Galatasaray-Stuttgart maçının sonucunu açıkladı...

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray evinde Stuttgart'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde yapay zeka, sarı-kırmızılı takımın kazanma ihtimalini açıkladı. Cimbom için skor tahmini de yapıldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 03.11.2026 12:08
Yapay zekadan skor tahmini! Galatasaray-Stuttgart maçının sonucunu açıkladı...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

Yapay zekadan skor tahmini! Galatasaray-Stuttgart maçının sonucunu açıkladı...

Son olarak deplasmanda Lille'i mağlup eden Aslan, rakibini mağlup ederek puanını 6'ya çıkarmak istiyor.

Yapay zekadan skor tahmini! Galatasaray-Stuttgart maçının sonucunu açıkladı...

Zorlu mücadele öncesinde yapay zekadan dikkat çeken bir tahmin geldi. Opta, Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgili tahminlerini paylaştı.

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Yapay zekadan skor tahmini! Galatasaray-Stuttgart maçının sonucunu açıkladı...

Yapılan binlerce simülasyonun ardından elde edilen sonuçlara göre Galatasaray'ın galibiyet ve beraberlik ihtimalleri hesaplandı.

Yapay zekadan skor tahmini! Galatasaray-Stuttgart maçının sonucunu açıkladı...

Galatasaray'ın Stuttgart karşısında favori olduğu ve yüzde 43.4 ihtimalle maçı kazanacağı tahmin edildi.

Yapay zekadan skor tahmini! Galatasaray-Stuttgart maçının sonucunu açıkladı...

Alman ekibi Stuttgart'ın kazanma şansı yüzde 33, beraberlik ise yüzde 23.6 olarak hesaplandı.

Yapay zekadan skor tahmini! Galatasaray-Stuttgart maçının sonucunu açıkladı...

İŞTE YAPAY ZEKALARIN SKOR TAHMİNLERİ

ChatGPT: Galatasaray 2-1 Stuttgart.

Yapay zekadan skor tahmini! Galatasaray-Stuttgart maçının sonucunu açıkladı...

Kumru: Galatasaray 3-1 Stuttgart.

Yapay zekadan skor tahmini! Galatasaray-Stuttgart maçının sonucunu açıkladı...

Grok: Galatasaray 2-1 Stuttgart

Yapay zekadan skor tahmini! Galatasaray-Stuttgart maçının sonucunu açıkladı...

Gemini: Galatasaray 2 - 1 VfB Stuttgart

Yapay zekadan skor tahmini! Galatasaray-Stuttgart maçının sonucunu açıkladı...

Galatasaray'ın Stuttgart'ı ağırlayacağı mücadele bu akşam saat 20.45'te oynanacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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