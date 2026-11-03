Yapay zekadan skor tahmini! Galatasaray-Stuttgart maçının sonucunu açıkladı...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Son olarak deplasmanda Lille'i mağlup eden Aslan, rakibini mağlup ederek puanını 6'ya çıkarmak istiyor. Zorlu mücadele öncesinde yapay zekadan dikkat çeken bir tahmin geldi. Opta, Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgili tahminlerini paylaştı. Yapılan binlerce simülasyonun ardından elde edilen sonuçlara göre Galatasaray'ın galibiyet ve beraberlik ihtimalleri hesaplandı. Galatasaray'ın Stuttgart karşısında favori olduğu ve yüzde 43.4 ihtimalle maçı kazanacağı tahmin edildi. Alman ekibi Stuttgart'ın kazanma şansı yüzde 33, beraberlik ise yüzde 23.6 olarak hesaplandı. İŞTE YAPAY ZEKALARIN SKOR TAHMİNLERİ ChatGPT: Galatasaray 2-1 Stuttgart. Kumru: Galatasaray 3-1 Stuttgart. Grok: Galatasaray 2-1 Stuttgart Gemini: Galatasaray 2 - 1 VfB Stuttgart Galatasaray'ın Stuttgart'ı ağırlayacağı mücadele bu akşam saat 20.45'te oynanacak.