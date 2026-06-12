Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası başladı. Turnuvada forma giymesi beklenen en yaşlı 20 futbolcu da netleşti. Yaşıtlarının büyük bölümü futbolu bırakıp teknik ekiplere veya tribünlere geçerken, onlar hala dünyanın en büyük futbol sahnesinde boy göstermeye hazırlanıyor.