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Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu
Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu
Yaşıtları çoktan emekli oldu, onlar ise Dünya Kupası sahnesine bir kez daha çıkmaya hazırlanıyor. 2026 Dünya Kupası'nda forma giymesi beklenen en yaşlı 20 futbolcu belli olurken, listede Süper Lig'de iz bırakan sürpriz isimler de yer aldı.
Giriş Tarihi: 12.06.2026 09:12
Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 09:15