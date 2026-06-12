Trend Galeri Trend Spor Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu

Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu

Yaşıtları çoktan emekli oldu, onlar ise Dünya Kupası sahnesine bir kez daha çıkmaya hazırlanıyor. 2026 Dünya Kupası'nda forma giymesi beklenen en yaşlı 20 futbolcu belli olurken, listede Süper Lig'de iz bırakan sürpriz isimler de yer aldı.

Giriş Tarihi: 12.06.2026 09:12 Güncelleme Tarihi: 12.06.2026 09:15
Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası başladı. Turnuvada forma giymesi beklenen en yaşlı 20 futbolcu da netleşti. Yaşıtlarının büyük bölümü futbolu bırakıp teknik ekiplere veya tribünlere geçerken, onlar hala dünyanın en büyük futbol sahnesinde boy göstermeye hazırlanıyor.

Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu

DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYECEK EN YAŞLI FUTBOLCULAR

2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek en yaşlı 20 futbolcu belli oldu. Dev listede Süper Lig'in eski yıldızları da yer aldı...

Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu

20. Michael Boxall (Yeni Zelanda)

37 yıl 297 gün

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Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu

19. Stopira (Yeşil Burun Adaları)

38 yıl 22 gün

Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu

18. Roberto Fernández (Paraguay)

38 yıl 74 gün

Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu

17. Nicolás Otamendi (Arjantin)

38 yıl 119 gün

Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu

16. Johny Placide (Haiti)

38 yıl 133 gün

Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu

15. Alberto Quintero (Panama)

38 yıl 175 gün

Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu

14. Weverton (Brezilya)

38 yıl 180 gün

Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu

13. Tim Ream (ABD)

38 yıl 249 gün

Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu

12. Lionel Messi (Arjantin)

38 yıl 352 gün

Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu

11. Mahdy Soliman (Mısır)

39 yıl 3 gün

Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu

10. Hernán Galíndez (Ekvador)

39 yıl 73 gün

Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu

9. Yuto Nagatomo (Japonya)

39 yıl 272 gün

Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu

8. Fernando Muslera (Uruguay)

39 yıl 360 gün

Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu

7. Vozinha (Yeşil Burun Adaları)

40 yıl 8 gün

Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu

6. Manuel Neuer (Almanya)

40 yıl 76 gün

Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu

5. Edin Džeko (Bosna-Hersek)

40 yıl 86 gün

Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu

4. Luka Modrić (Hırvatistan)

40 yıl 275 gün

Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu

3. Guillermo Ochoa (Meksika)

40 yıl 333 gün

Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu

2. Cristiano Ronaldo (Portekiz)

41 yıl 126 gün

Yaşıtları Emekli Oldu, Onlar Dünya Kupası Kadrosunda! İşte Turnuvanın En Yaşlı 20 Futbolcusu

1. Craig Gordon (İskoçya)

43 yıl 162 gün

#DÜNYA KUPASI