Trend Galeri Trend Spor YAZAR YORUMLARI: 'Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini neden kaybetti?' sorusunun cevabını açıkladı! "Oyunu ve tempoyu kontrol ettikleri ilk 45’te...

YAZAR YORUMLARI: 'Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini neden kaybetti?' sorusunun cevabını açıkladı! "Oyunu ve tempoyu kontrol ettikleri ilk 45’te...

BEŞİKTAŞ F.BAHÇE YAZAR YORUMLARI: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 73.dakikada Oxlade - Chamberlain'in attığı golle 1-0 mağlup ederek kötü gidişata dur dedi. Sarı-lacivertliler ise bu mağlubiyetle zirve yarışında yara aldı. SABAH Spor yazarları Fatih Doğan, Ömer Üründül, Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç ve Murat Özbostan dev derbiyi değerlendirdi. Yazarlardan Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin derbiyi neden kaybettiğini yorumladı. İşte dev derbinin yorumları…

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Giriş Tarihi: 08.12.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 11:25
YAZAR YORUMLARI: ’Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini neden kaybetti?’ sorusunun cevabını açıkladı! Oyunu ve tempoyu kontrol ettikleri ilk 45’te...

Süper Lig'in 15.haftası dev bir heyecana sahne oldu. Tüpraş Stadyumu'nda Serdar Topraktepe'nin Beşiktaş'ı, Jose Mourinho'nun Fenerbahçesi ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi, siyah-beyazlılar Chamberlain'in tek golüyle 1-0 kazandı. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 25 yaparken, Galatasaray ile zirve yarışında bulunan sarı-lacivertliler 32 puanda kaldı.

YAZAR YORUMLARI: ’Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini neden kaybetti?’ sorusunun cevabını açıkladı! Oyunu ve tempoyu kontrol ettikleri ilk 45’te...

SABAH Spor'un usta kalemleri Fatih Doğan, Ömer Üründül, Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç ve Murat Özbostan dev derbiyi yorumladı. İşte yazarların değerlendirmeleri…

YAZAR YORUMLARI: ’Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini neden kaybetti?’ sorusunun cevabını açıkladı! Oyunu ve tempoyu kontrol ettikleri ilk 45’te...

FATİH DOĞAN: BEŞİKTAŞ KARANLIĞINA FENER YAKTI!

Derbilerin güzel tarafı şudur; hesap kitap dinlemez. Tarih yaprakları formda olmayanın formda olana, vasat kalanın güçlü olana zaferler kazandığı örneklerle doludur. "Derbinin favorisi olmaz" sözü bu birikimin sonucudur. Son 5 maçını kazanamayan, istifalarla ve kaosla sarsılan Beşiktaş'ın futbol takımı, taraftarını da arkasına alarak kağıt üzerinde favori Fenerbahçe'yi yenerek yeni bir derbi hikâyesi yazdı. Taraftar takımın arasında durdu.

Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe | Jose Mourinho: "Hak edenin kaybettiği bir maçtı" | Video

YAZAR YORUMLARI: ’Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini neden kaybetti?’ sorusunun cevabını açıkladı! Oyunu ve tempoyu kontrol ettikleri ilk 45’te...

"SERDAR TOPRAKTEPE'NİN CESUR KARARLARI..."

Futbolcular da giydikleri formanın ağırlığına yakışır bir mücadele ortaya koydu. Tayyip Talha ve Emirhan başta olmak üzere, orta sahada Salih, Gedson, Al-Musrati Fenerbahçe'nin güçlü hücum hattına geçit vermediler. İlk yarı sarı-lacivertlilerin bir çizgiden çıkarılan ve direkten dönen topunda şans kadar emek ve beceri de vardı. Buna karşın Rafa Silva ve Immobile'nin kaçırdığı gol pozisyonu, maçın kritik anlarından biriydi. Beşiktaş'ın alameti farikası yüreğiyle oynaması ve Serdar Topraktepe'nin cesur kararlarıydı.

YAZAR YORUMLARI: ’Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini neden kaybetti?’ sorusunun cevabını açıkladı! Oyunu ve tempoyu kontrol ettikleri ilk 45’te...

Elindeki bütün güçleri sürmesi bazı futbolcuların kırgınlıklarını da giderdiğini gösterdi. 71'de Semih ve Ndour öncesinde Chamberlain'i alması takımı dinamizm olarak ayakta tuttu. Immobile'nin galibiyeti getiren golü bu oyunun ödülüydü. Morinho, oyuna dokunuşta gecikti. 1-0'a gelmeden hamleleri yapmalıydı. Sonrasında nefesi yetmedi. Bu galibiyet, kaoslardan bunalan Beşiktaş için güçlü bir ışık oldu. Karanlığına Fener yaktı.

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