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YAZAR YORUMLARI: 'Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini neden kaybetti?' sorusunun cevabını açıkladı! "Oyunu ve tempoyu kontrol ettikleri ilk 45’te...
YAZAR YORUMLARI: 'Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini neden kaybetti?' sorusunun cevabını açıkladı! "Oyunu ve tempoyu kontrol ettikleri ilk 45’te...
BEŞİKTAŞ F.BAHÇE YAZAR YORUMLARI: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15.haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 73.dakikada Oxlade - Chamberlain'in attığı golle 1-0 mağlup ederek kötü gidişata dur dedi. Sarı-lacivertliler ise bu mağlubiyetle zirve yarışında yara aldı. SABAH Spor yazarları Fatih Doğan, Ömer Üründül, Ali Gültiken, Gürcan Bilgiç ve Murat Özbostan dev derbiyi değerlendirdi. Yazarlardan Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin derbiyi neden kaybettiğini yorumladı. İşte dev derbinin yorumları…
Giriş Tarihi: 08.12.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 11:25