YAZAR YORUMLARI: 'Fenerbahçe, Beşiktaş derbisini neden kaybetti?' sorusunun cevabını açıkladı! "Oyunu ve tempoyu kontrol ettikleri ilk 45’te...

"SERDAR TOPRAKTEPE'NİN CESUR KARARLARI..."

Futbolcular da giydikleri formanın ağırlığına yakışır bir mücadele ortaya koydu. Tayyip Talha ve Emirhan başta olmak üzere, orta sahada Salih, Gedson, Al-Musrati Fenerbahçe'nin güçlü hücum hattına geçit vermediler. İlk yarı sarı-lacivertlilerin bir çizgiden çıkarılan ve direkten dönen topunda şans kadar emek ve beceri de vardı. Buna karşın Rafa Silva ve Immobile'nin kaçırdığı gol pozisyonu, maçın kritik anlarından biriydi. Beşiktaş'ın alameti farikası yüreğiyle oynaması ve Serdar Topraktepe'nin cesur kararlarıydı.