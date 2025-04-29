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Yıldız oyuncunun transferinde favori Galatasaray! İspanyollar duyurdu | Menajerinden flaş sözler...
Yıldız oyuncunun transferinde favori Galatasaray! İspanyollar duyurdu | Menajerinden flaş sözler...
Trendyol Süper Lig'inde lider durumda bulunan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da adını finale yazdırmıştı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, sezonu iki kupayla kapatmak istiyor. Diğer yandan yeni sezon için transfer çalışmaları yapan Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı. Dünya devinde forma giyen yıldız ismin menajeri Galatasaray adına önemli sözler sarf etti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.04.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 15:40