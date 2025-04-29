Trend Galeri Trend Spor Yıldız oyuncunun transferinde favori Galatasaray! İspanyollar duyurdu | Menajerinden flaş sözler...

Yıldız oyuncunun transferinde favori Galatasaray! İspanyollar duyurdu | Menajerinden flaş sözler...

Trendyol Süper Lig'inde lider durumda bulunan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da adını finale yazdırmıştı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, sezonu iki kupayla kapatmak istiyor. Diğer yandan yeni sezon için transfer çalışmaları yapan Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı. Dünya devinde forma giyen yıldız ismin menajeri Galatasaray adına önemli sözler sarf etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 29.04.2025 15:30 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 15:40
Yıldız oyuncunun transferinde favori Galatasaray! İspanyollar duyurdu | Menajerinden flaş sözler...

Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, gözünü sezon sonunda iki kupa zaferine çevirdi.

Yıldız oyuncunun transferinde favori Galatasaray! İspanyollar duyurdu | Menajerinden flaş sözler...

HEDEF ÇİFTE KUPA

Sarı-kırmızılılar Mayıs ayında hep Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Yıldız oyuncunun transferinde favori Galatasaray! İspanyollar duyurdu | Menajerinden flaş sözler...

Öte yandan yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Cimbom'da önemli bir gelişme ortaya çıktı.

Yıldız oyuncunun transferinde favori Galatasaray! İspanyollar duyurdu | Menajerinden flaş sözler...

MUSLERA'NIN VEDA SEZONU

2011'den bu yana Galatasaray'da forma giyen takım kaptanı Fernando Muslera'nın sözleşmesi sona eriyor.

Yıldız oyuncunun transferinde favori Galatasaray! İspanyollar duyurdu | Menajerinden flaş sözler...

Uruguaylı kalecinin, gelecek sezon ülkesine dönmesi bekleniyor. Buna göre yeni file bekçisi arayışlarına başlayan Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.