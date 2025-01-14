Faizsiz kredi kampanyaları 2025: Tutar arttı! İşte 3 ve 6 ay vadeyle 45.000, 50.000 ve 55.000 TL 0 faizli kredi veren bankalar

Bankaların müşteri kazanma kampanyaları birbiri ile yarışıyor. Faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi seçenekleri müşterilerin en çok takip ettiği alanlar arsında. Kredi ve taksitli nakit avans seçenekleriyle 55 bin TL'ye varan faizsiz kredi kampanyaları yeni müşterilere özel oluşuyla dikkat çekiyor. İşte, 0 faizli kredi veren bankalar ve başvuru şartları….