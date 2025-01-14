Faizsiz kredi kampanyaları 2025: Tutar arttı! İşte 3 ve 6 ay vadeyle 45.000, 50.000 ve 55.000 TL 0 faizli kredi veren bankalar

Faizsiz kredi veren bankalarda tutar yükseldi. Tüketici ve ihtiyaç kredisi gibi isimlerle adlandırılan toplu ödemelerde sıfır faiz fırsatından yararlanmak mümkün. Özellikle yeni müşterilere sunulan fırsatlar nakit para ihtiyacını karşılamak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. 3 ve 6 ay vadeyle 45.000, 50.000 ve 55.000 TL gibi rakamlara ulaşmak mümkün. 0 faizli kredi QNB, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Denizbank, TEB ile banka banka araştırılıyor. İşte, bankaların 2025 kampanyaları ve şartları…