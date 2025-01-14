Trend Galeri Trend Yaşam Faizsiz kredi kampanyaları 2025: Tutar arttı! İşte 3 ve 6 ay vadeyle 45.000, 50.000 ve 55.000 TL 0 faizli kredi veren bankalar

Faizsiz kredi kampanyaları 2025: Tutar arttı! İşte 3 ve 6 ay vadeyle 45.000, 50.000 ve 55.000 TL 0 faizli kredi veren bankalar

Faizsiz kredi veren bankalarda tutar yükseldi. Tüketici ve ihtiyaç kredisi gibi isimlerle adlandırılan toplu ödemelerde sıfır faiz fırsatından yararlanmak mümkün. Özellikle yeni müşterilere sunulan fırsatlar nakit para ihtiyacını karşılamak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. 3 ve 6 ay vadeyle 45.000, 50.000 ve 55.000 TL gibi rakamlara ulaşmak mümkün. 0 faizli kredi QNB, Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Denizbank, TEB ile banka banka araştırılıyor. İşte, bankaların 2025 kampanyaları ve şartları…

Giriş Tarihi: 14.01.2025 16:50 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:50
Faizsiz kredi kampanyaları 2025: Tutar arttı! İşte 3 ve 6 ay vadeyle 45.000, 50.000 ve 55.000 TL 0 faizli kredi veren bankalar

Bankaların müşteri kazanma kampanyaları birbiri ile yarışıyor. Faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi seçenekleri müşterilerin en çok takip ettiği alanlar arsında. Kredi ve taksitli nakit avans seçenekleriyle 55 bin TL'ye varan faizsiz kredi kampanyaları yeni müşterilere özel oluşuyla dikkat çekiyor. İşte, 0 faizli kredi veren bankalar ve başvuru şartları….

Faizsiz kredi kampanyaları 2025: Tutar arttı! İşte 3 ve 6 ay vadeyle 45.000, 50.000 ve 55.000 TL 0 faizli kredi veren bankalar

FAİZSİZ KREDİDE TUTAR YÜKSELDİ!

Acil nakit ihtiyaçlarına özel hazırlanan ihtiyaç kredisi seçenekleri 0 faiz imkanıyla bankaların 2025 Ocak ayı kampanyalarında yerini aldı.

3 ve 6 ay vadeyle 55 bin TL'ye varan faizsiz kredilerden yararlanmak mümkün.

Faizsiz kredi kampanyaları 2025: Tutar arttı! İşte 3 ve 6 ay vadeyle 45.000, 50.000 ve 55.000 TL 0 faizli kredi veren bankalar

BANKA BANKA 0 FAİZLİ KREDİ KAMPANYALARI

Şubeye gitmeden gerek kalmadan mobil bankacılık üzerinden banka müşterisi olmak mümkün. Yeni müşterilere özel fırsatlar arasında krediler de var.

Görüntülü görüşme yoluyla müşteri olma sürecini tamamlayanlar için faizsiz kredi seçenekleri, ödeme planları ve başvuru şartları şöyle:

Faizsiz kredi kampanyaları 2025: Tutar arttı! İşte 3 ve 6 ay vadeyle 45.000, 50.000 ve 55.000 TL 0 faizli kredi veren bankalar

QNB

QNB yeni müşterilerine özel %0 (Faizsiz) toplamda 20.000 TL ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. 6 ay vadeli kredide dikkat çeken bazı koşullar şöyle:

  • Kampanya 23 Ağustos 2024 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
  • %0 faiz oranı, 20.000 TL ve 6 ay vadeye kadar başvurulan krediler için geçerlidir.
  • QNB ihtiyaç kredisi faiz oranları, sigortalı ve sigortasız kredi seçimine göre değişiklik göstermektedir.
  • Kampanya görüntülü görüşme ile müşteri olma sürecini tamamlayan yeni müşteriler için geçerlidir.
  • Kampanyadan yararlanmak isteyen yeni müşteriler, müşteri olma süreçlerini tamamladıktan sonraki 30 gün içerisinde kredilerini kullanabilirler. 30 gün içerisinde kredilerini kullanmayan müşteriler için kampanya geçersiz hale gelecektir.
Faizsiz kredi kampanyaları 2025: Tutar arttı! İşte 3 ve 6 ay vadeyle 45.000, 50.000 ve 55.000 TL 0 faizli kredi veren bankalar

ENPARA

6 aya varan vade ile, 35.000 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi Enpara yeni müşterilerine özel sunuluyor. İşte bazı koşullar:

Kampanya 6 - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

Kampanyanın sadece Enpara müşterisi olmayan kişiler için HangiKredi üzerinden yapacağı ihtiyaç kredisi başvurularında geçerli olacağı biliniyor.

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