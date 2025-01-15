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1 haftada 250 bin adım attı yaşadığı değişime inanamadı! "Bu sonuçları ben bile beklemiyordum"

İngiliz içerik üreticisi Jack Massey Welsh, sadece yedi günde toplam 250.000 adım attı ve günde ortalama 35 bin adım yani yaklaşık 27 km yol kat etti; bu da bir maratonun yarısından daha fazlasına denk geliyor. Peki vücudunda nasıl değişiklikler yaşadı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 15.01.2025 16:30 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 16:33
1 haftada 250 bin adım attı yaşadığı değişime inanamadı! Bu sonuçları ben bile beklemiyordum

Bu, ortalama bir yetişkinin her gün attığı tahmin edilen 3.000 ila 4.000 adımın yaklaşık on katı ve bazı uzmanlar tarafından önerilen günlük 10.000 adımın üç buçuk katı.

1 haftada 250 bin adım attı yaşadığı değişime inanamadı! Bu sonuçları ben bile beklemiyordum

Deneyimini 1,5 milyondan fazla izlenen bir klipte belgeleyen Welsh, bu girişimin zorlu etkisini ortaya koydu.

1 haftada 250 bin adım attı yaşadığı değişime inanamadı! Bu sonuçları ben bile beklemiyordum

250.000 adımı tamamladıktan sonraki günlerde ortaya çıkan 'siyah' bir ayak tırnağı, dayanılmaz derecede ağrıyan ayaklar ve şişmiş bileklerle mücadele etti.

1 haftada 250 bin adım attı yaşadığı değişime inanamadı! Bu sonuçları ben bile beklemiyordum

Ancak Welsh'i en çok şaşırtan şey, sadece yürüyerek başarabileceğini hiç düşünmediği fiziksel değişimlerdi.

1 haftada 250 bin adım attı yaşadığı değişime inanamadı! Bu sonuçları ben bile beklemiyordum

28 yaşındaki adam, bu zorlu yürüyüş mücadelesinde bacak kaslarını geliştirirken, göbeğindeki ve kollarındaki yağları nasıl erittiğini anlattı.

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