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1 haftada 250 bin adım attı yaşadığı değişime inanamadı! "Bu sonuçları ben bile beklemiyordum"

İngiliz içerik üreticisi Jack Massey Welsh, sadece yedi günde toplam 250.000 adım attı ve günde ortalama 35 bin adım yani yaklaşık 27 km yol kat etti; bu da bir maratonun yarısından daha fazlasına denk geliyor. Peki vücudunda nasıl değişiklikler yaşadı? İşte detaylar…