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100 kişiden 99'u göremiyor! Sadece dahiler kediyi bulabiliyor: Siz de o %1'lik dilimde misiniz?
100 kişiden 99'u göremiyor! Sadece dahiler kediyi bulabiliyor: Siz de o %1'lik dilimde misiniz?
Zihinsel odaklanma ve görsel detay algısına dayalı zeka testleri sosyal medyada hızla viral olurken, son günlerde paylaşılan bir optik illüzyon düzeni dikkatleri üstüne çekti. Kaynaklara göre bu görseldeki gizli kediyi yalnızca yüzde 1'lik bir dilim görebiliyor.
Giriş Tarihi: 06.08.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 11:29