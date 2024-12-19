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11 yaşında uyudu gözünü açtığında 21 yaşındaydı! 10 yıl aralıksız uyuduktan sonra ilk yaptığı şey...

Ellen Sadler, 15 Mayıs 1859'da İngiltere'nin Turville köyünde doğmuş, yoksul bir ailenin 12 çocuğundan en küçüğüydü. Babasını küçük yaşta kaybetmesine rağmen 11 yaşına kadar sağlıklı bir çocukluk geçirmişti. Ancak bu tarihten sonra ani bir şekilde ortaya çıkan aşırı uykululuk hali, onun hayatını ve çevresindekilerin gündemini tamamen değiştirdi. "Uyuyan Kız" olarak anılan Ellen, bu olağanüstü durumu nedeniyle yalnızca İngiltere'de değil, tüm dünyada ilgi çekti. Bu vaka, tıbbi tarih açısından da dikkat çekici bir olay olarak kayıtlara geçti ve halen tartışılmaya devam ediyor.

Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:09
11 yaşında uyudu gözünü açtığında 21 yaşındaydı! 10 yıl aralıksız uyuduktan sonra ilk yaptığı şey...

Ellen'in ulusal düzeyde ilgi çeken hikâyesi, 11 yaşında bakıcı olarak çalışmaya başlamasıyla şekillenmeye başladı. Ancak, kısa süre içinde sürekli yorgunluk ve uykusuzluk şikayetleri yaşamaya başladı ve bu durum, sonunda işini kaybetmesine yol açtı.

11 yaşında uyudu gözünü açtığında 21 yaşındaydı! 10 yıl aralıksız uyuduktan sonra ilk yaptığı şey...

Yerel bir hastaneye başvuran aile Ellen'in sorununa karşı doktorların bile cevapsız kaldığı 4 aylık bir süreçle sonuçlandı. Bu süreçte başının arkasında apse ve omurga hastalığını işaret eden semptomları bulunsa da kesin bir tanı konulamadı.

11 yaşında uyudu gözünü açtığında 21 yaşındaydı! 10 yıl aralıksız uyuduktan sonra ilk yaptığı şey...

Dönemin hekimlerinin tedavi edilemez olarak nitelendirdiği Ellen, taburcu edilerek evine gönderildi. Ancak evdeki ikinci gününde daha uykulu hissetmeye başlamasının yanı sıra bir dizi nöbet geçirdi.

11 yaşında uyudu gözünü açtığında 21 yaşındaydı! 10 yıl aralıksız uyuduktan sonra ilk yaptığı şey...

1871 yılının Mart ayında hastaneden taburcu edilen Ellen, aynı ayın 17'sinde daha fazla uyanık kalamayarak sol tarafına dönüp uykuya daldı. Yıl içerisinde küçük kızı evinde ziyarete gelen doktor ise her seferinde hiç kımıldamadan aynı şekilde uyuduğunu gözlemledi.

11 yaşında uyudu gözünü açtığında 21 yaşındaydı! 10 yıl aralıksız uyuduktan sonra ilk yaptığı şey...

Ellen'in annesi de uyuduğu süre boyunca hiç hareket etmediğini iddia etti. Ülkenin dört yanından gazeteciler, tıp uzmanları ve daha birçok kişi de ziyarete geldi ve köy de Ellen ile alınmaya başladı.

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