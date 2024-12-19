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11 yaşında uyudu gözünü açtığında 21 yaşındaydı! 10 yıl aralıksız uyuduktan sonra ilk yaptığı şey...

Ellen Sadler, 15 Mayıs 1859'da İngiltere'nin Turville köyünde doğmuş, yoksul bir ailenin 12 çocuğundan en küçüğüydü. Babasını küçük yaşta kaybetmesine rağmen 11 yaşına kadar sağlıklı bir çocukluk geçirmişti. Ancak bu tarihten sonra ani bir şekilde ortaya çıkan aşırı uykululuk hali, onun hayatını ve çevresindekilerin gündemini tamamen değiştirdi. "Uyuyan Kız" olarak anılan Ellen, bu olağanüstü durumu nedeniyle yalnızca İngiltere'de değil, tüm dünyada ilgi çekti. Bu vaka, tıbbi tarih açısından da dikkat çekici bir olay olarak kayıtlara geçti ve halen tartışılmaya devam ediyor.