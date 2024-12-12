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110 yıl sonra ortaya çıktı: İşte batırılan Mesudiye Zırhlısı mürettebatının mektubu!

Çanakkale Savaşı'nda sabit batarya gibi kullanılıp, İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda çarkçı yüzbaşı olarak görev yapan İbrahim Şevki Efendi'nin 1944 yılında yazdığı mektup 110 yıl sonra ortaya çıktı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, mektupta Mesudiye Zırhlısı'nın batırılmasından, gemide mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına kadar olan kritik saatlerin detaylarıyla anlatıldığını söyledi. İşte haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 12.12.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 10:58
110 yıl sonra ortaya çıktı: İşte batırılan Mesudiye Zırhlısı mürettebatının mektubu!

İngiliz B-11 denizaltısı tarafından 13 Aralık 1914'te batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda 10 subay ile 25 asker şehit oldu. ÇOMÜ AÇASAM Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, arşiv çalışmaları sırasında Mesudiye Zırhlısı'nda çarkçı yüzbaşı olarak görev yapan İbrahim Şevki Efendi'nin geminin vurulma anı ve mahsur kalan askerlerin kurtarılma anına ilişkin detayların yer aldığı mektubu gün yüzüne çıkardı.

110 yıl sonra ortaya çıktı: İşte batırılan Mesudiye Zırhlısı mürettebatının mektubu!

Mesudiye Zırhlısı'nın 40 yılı aşkın süre Osmanlı Donanması'na hizmet ettiğini söyleyen Dr. Sabah, "Filoda işe yaramayacağı düşünüldüğünden Çanakkale Boğazı'na gönderilmişti. Çanakkale'ye gelen Mesudiye Zırhlısı Kepez burnu civarında Sarısığlar mevkiinde demir atması ve sabit bir batarya şeklinde kullanılması düşünüldü. Bu sayede Mesudiye Zırhlısı boğaz girişini ateşe alacak, demirleyecek ve aynı zamanda mayın hatlarının korunmasında da önemli bir görev üstlenmiş olacaktı" ifadelerini kullandı.

110 yıl sonra ortaya çıktı: İşte batırılan Mesudiye Zırhlısı mürettebatının mektubu!

'MESUDİYE ZIRHLISI, DENİZALTI SALDIRISINA UĞRADI'

Gemi mürettebatının yüzer bir araç olan geminin sabit bir batarya şeklinde kullanılmasına itiraz ettiğini ve bu durumun yaratacağı tehlikelerden bahsettiğine dikkati çeken Dr. Sabah, "Ancak kendilerine verilen emirde bu kararın değiştirilemeyeceği ve söz konusu mevkiye gidip, sabit bir batarya şeklinde görev alması emredildi.

110 yıl sonra ortaya çıktı: İşte batırılan Mesudiye Zırhlısı mürettebatının mektubu!

Bunun üzerine Mesudiye Zırhlısı, söz konusu mevkide demirleyerek, vazifeyi yerine getirmeye başladı. Mesudiye Zırhlısı, mürettebatının da özellikle vurguladığı tehditlerden biri olan denizaltı saldırısına uğradı. 13 Aralık 1914'te yani günümüzden tam 110 yıl önce demir attığı Sarısığlar mevkiinde isabet eden 2 torpidonun patlaması sonucunda çok kısa bir sürede alabora olarak yan yattı.

110 yıl sonra ortaya çıktı: İşte batırılan Mesudiye Zırhlısı mürettebatının mektubu!

Mevcut 6 mayın hattının Çanakkale Boğazı'ndaki konumları değerlendirildiğinde B-11 denizaltısının Sarısığlar Koyu'nda demirli bulunan Mesudiye Zırhlısı'na torpido atmak için 5 mayın hattından bir şekilde geçtiği ortaya çıkmaktadır. Denizaltı teknolojisinin mevcut durumu da göz önüne alındığında çok cüretkar bir hareket sonucu elde edilen bir başarı olduğu anlaşılmaktadır" dedi.

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