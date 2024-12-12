110 yıl sonra ortaya çıktı: İşte batırılan Mesudiye Zırhlısı mürettebatının mektubu!

Çanakkale Savaşı'nda sabit batarya gibi kullanılıp, İngiliz B-11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda çarkçı yüzbaşı olarak görev yapan İbrahim Şevki Efendi'nin 1944 yılında yazdığı mektup 110 yıl sonra ortaya çıktı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, mektupta Mesudiye Zırhlısı'nın batırılmasından, gemide mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına kadar olan kritik saatlerin detaylarıyla anlatıldığını söyledi. İşte haberin detayları...