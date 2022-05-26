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13 günlük bebeğini öldürmeye çalışmıştı! Cani babanın yaptığı paylaşım kan dondurdu: "Keşke o ip kopmasaydı"
13 günlük bebeğini öldürmeye çalışmıştı! Cani babanın yaptığı paylaşım kan dondurdu: "Keşke o ip kopmasaydı"
Yalova'da 13 günlük bebeğinin mamasına karınca ilacı dökerek öldürmeye teşebbüs ettiği ileri sürülen baba, mahkemede intihar girişiminde bulunduğunu söyledi. Boynuna geçirdiği ipin koptuğunu ifade eden sanığa bebeğin dayısı, "Keşke o ip kopmasaydı" diyerek tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 26.05.2022 16:40
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 16:52