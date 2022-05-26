13 günlük bebeğini öldürmeye çalışmıştı! Cani babanın yaptığı paylaşım kan dondurdu: "Keşke o ip kopmasaydı"

"KEŞKE O İP KOPMASAYDI"

Tanık beyanlarına katılmadığını ifade den sanık Serhat O. ise "Polislerin birçoğu ile muhabbet bile etmedim. Gözaltına alındığımı bile bilmiyordum. Ne olduğunu sorduğumda, 'emniyette öğrenirsin' dediler" açıklamasında bulundu. Yaşadıkları nedeniyle iki kez intihar girişiminde bulunduğunu ifade eden Serhat O., "Birinde boynuma ip bağlayarak intihar etmek istedim. İp koptu. Beceremedim. Benim psikolojimi bozdular" ifadesini kullandı.

Bu sırada duruşmayı takip eden bebeğin dayısı Bayram A., "Keşke o ip kopmasaydı" diyerek tepki gösterdi.



