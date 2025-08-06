Trend
13.8 milyar yıllık sır keşfedildi! Yıldızlar nasıl ortaya çıktı? Bilim insanlarını şoke eden o cevap…
Evrenin ilk molekülü keşfedildi! 13.8 milyar yıl önce yıldızların doğumunu başlatan bu tepkime, bilim dünyasını heyecanlandırdı. Peki, her şeyin başlangıcında ne vardı? İşte bilim insanlarını şoke eden o cevap...
Giriş Tarihi: 06.08.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 09:44