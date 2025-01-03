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15 yaşındaki Rafet Dinç yol kenarında ölü bulunmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı: Baba yaptı anne ise...
15 yaşındaki Rafet Dinç yol kenarında ölü bulunmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı: Baba yaptı anne ise...
Adana'da yol kenarında kafasından tabancayla vurularak öldürülen 15 yaşındaki çocuğu babasının öldürdüğü, annesinin de konuyu bilip sakladığı öne sürüldü. Jandarma olayla ilgili baba ve anneyi gözaltına aldı.
Giriş Tarihi: 03.01.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:15