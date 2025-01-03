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15 yaşındaki Rafet Dinç yol kenarında ölü bulunmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı: Baba yaptı anne ise...

Adana'da yol kenarında kafasından tabancayla vurularak öldürülen 15 yaşındaki çocuğu babasının öldürdüğü, annesinin de konuyu bilip sakladığı öne sürüldü. Jandarma olayla ilgili baba ve anneyi gözaltına aldı.

İHA
Giriş Tarihi: 03.01.2025 11:02 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:15
15 yaşındaki Rafet Dinç yol kenarında ölü bulunmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı: Baba yaptı anne ise...

Olay, 31 Aralık günü Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Cumhuriyet Mahallesi Kızıldere yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında vatandaşlar hareketsiz yatan birini görünce durumu 112'ye bildirdi.

15 yaşındaki Rafet Dinç yol kenarında ölü bulunmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı: Baba yaptı anne ise...

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın kafasından tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından otopsi için adlı tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda öldürülen kişinin 15 yaşındaki R.D. olduğu belirlendi.

15 yaşındaki Rafet Dinç yol kenarında ölü bulunmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı: Baba yaptı anne ise...

R.D'nin cenazesi, otopsinin ardından adli tıp Kurumundan alınarak ailesi tarafından toprağa verildi. Jandarma ekipleri ise şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

15 yaşındaki Rafet Dinç yol kenarında ölü bulunmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı: Baba yaptı anne ise...

"BABA ÖLDÜRDÜ İDDİASI"

15 yaşındaki R.D.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu için sürekli ailesi ile tartıştığı olay günü de yine anne ve babasıyla tartıştığı öne sürüldü. Tartışma büyünce çocuğun önce darp edildiği daha sonrada babası tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü iddia edildi.

15 yaşındaki Rafet Dinç yol kenarında ölü bulunmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı: Baba yaptı anne ise...

Daha sonra ise baba M.D ve annesi S.D. çocuğun kıyafetlerini çıkartıp otomobile koyup başkası öldürdü süsü vermek için yol kenarına attığı öne sürüldü.

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