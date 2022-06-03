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17 yaşındaki otizmli çocuk sedyede kabusu yaşadı! O günden beri ellerini kullanamıyor!
17 yaşındaki otizmli çocuk sedyede kabusu yaşadı! O günden beri ellerini kullanamıyor!
Skandal olay İzmir'de yaşandı. Otizmli Emirhan Özkan, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Fiziksel tespit uygulaması ile 10 saat boyunca sedyeye bağllı kaldı. Ancak bu sürede yanına hiçbir yetkili uğramadı. Uzun süre sedyede bağlı kaldığı için oğlunun vücudunda yaralar çıktı. Babası o günden sonra ellerini kullanamadığını anlattı...
Giriş Tarihi: 03.06.2022 15:38
Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 15:38