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17 yaşındaki otizmli çocuk sedyede kabusu yaşadı! O günden beri ellerini kullanamıyor!

Skandal olay İzmir'de yaşandı. Otizmli Emirhan Özkan, rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Fiziksel tespit uygulaması ile 10 saat boyunca sedyeye bağllı kaldı. Ancak bu sürede yanına hiçbir yetkili uğramadı. Uzun süre sedyede bağlı kaldığı için oğlunun vücudunda yaralar çıktı. Babası o günden sonra ellerini kullanamadığını anlattı...

Giriş Tarihi: 03.06.2022 15:38 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 15:38
17 yaşındaki otizmli çocuk sedyede kabusu yaşadı! O günden beri ellerini kullanamıyor!

17 yaşındaki otizmli çocuk sedyede kabusu yaşadı... O günden beri ellerini kullanamadı... İzmir'de yaşayan Uğur Özkan ve Elif Özkan (47) çiftinin otizmli ve yüzde 90 engelli oğlu Emirhan 11 Mayıs günü rahatsızlanınca Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde beklerken, hareketli olması nedeniyle el, ayak ve karın bölgesinden yatağa bağlandı.

17 yaşındaki otizmli çocuk sedyede kabusu yaşadı! O günden beri ellerini kullanamıyor!

İZMİR'DE SKANDAL OLAY

Yatarak tedavi gören hastaların kendilerine, diğer hastalara veya hastane çalışanlarına yönelik zarar verici davranışlarına engel olmak amacıyla yapılan fiziksel tespit uygulanmasına yaklaşık 10 saat maruz kalan Emirhan'ın vücudunda yaralar oluştu. Baba Uğur Özkan, 20 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayetini iletti.

17 yaşındaki otizmli çocuk sedyede kabusu yaşadı! O günden beri ellerini kullanamıyor!

10 SAAT SEDYEDE BAĞLI KALDI

Uğur Özkan, oğlunu idrarında kanama gibi şikayetleri üzerine Ege üniversitesi Çocuk Acil'e götürdüğünü belirterek, şunları söyledi: "Rahatsızlığının ne olduğunu tespit etmek için bazı tahliller yapıldı. Yerinde durmadığı için en az 2, 3 adet sakinleştirici ilaç verdiler. İğne yapıldı ama hareketli olduğu için saat 20.00 civarında 'tespit' adı verilen bağlama yöntemi kullanıldı. Yatağa yatırıldı, iki el, göbek ve ayaklarından hasta bakıcı tarafından sıkıca bağlandı. Fakat saat 06.00'ya kadar, ne akşamki nöbetçi doktor ne hemşire ne de oğlumu bağlayan hasta bakıcı tarafından tespit gevşetilmedi. O günkü nöbetçi doktor Umut Bey'in yanına gidip, oğlumun yaklaşık 10 saattir bağlı olduğunu söyledim.

17 yaşındaki otizmli çocuk sedyede kabusu yaşadı! O günden beri ellerini kullanamıyor!

'Uykusu var ama tespit bağlaması nedeniyle rahatsız olduğundan uyuyamıyor. Lütfen bunu açın' dedim. Bunun üzerine bağları çözüldü, göbek, el ve ayaklarının kan içinde kaldığını gördüm. 13 Mayıs'ta saat 12.00'de taburcu edildik. Tam 3 hafta geçti. Oğlum o günden beri ellerini kullanamıyor. Bardağını tutup su içmekte bile güçlük çekiyor."

17 yaşındaki otizmli çocuk sedyede kabusu yaşadı! O günden beri ellerini kullanamıyor!

Otizmli oğlunun rahatsızlığı nedeniyle çok hareketli bir çocuk olduğunu kaydeden Özkan, "Bağlanmasının sebebi çok hareketli olması. Ama bizim de basiretimiz bağlandı. Anne, baba olarak yanındaydık. Sabaha kadar kimse yanımıza uğramadı. Taburcu edildikten sonra çocuğun ellerini kullanamadığını gördüm. 3 haftalık sürede eski haline dönemedi. CİMER'e şikayetimi yaptım. Biz onu zorluklarla büyüttük. Hastanede bize özel olduğumuz kesinlikle hissettirilmedi. Özel ailelere farklı bir uygulama yapılmalı" diye konuştu.

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