Trend Galeri Trend Yaşam 19 kişinin ölümüne neden olan facianın nedeni belli oldu

19 kişinin ölümüne neden olan facianın nedeni belli oldu

Dün akşam ABD New York'ta tüm dünyayı yasa boğan ve 9'u çocuk 19 kişinin ölümüne neden olan yangın faciasının nedeni belli oldu. Yetkililer ayrıca, yangının bu kadar hızlı yayılmasında yangının başladığı dairenin kapısının açık olmasının önemli rol oynadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 10.01.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 12:10
19 kişinin ölümüne neden olan facianın sırrı çözüldü

New York şehir merkezindeki Bronx'ta bir binada çıkan yangında aralarında çocukların da olduğu 19 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının nedeni belli oldu.

19 kişinin ölümüne neden olan facianın sırrı çözüldü

Binayı inceleyen yetkililer yangının taşınabilir elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığını ifade etti. Aynı zamanda bu ısıtıcılar yüzünden yılda yaklaşık 1100 yangının çıktığı belirtildi.

19 kişinin ölümüne neden olan facianın sırrı çözüldü

Yangının başladığı dairenin kapısının açık olması nedeniyle alevlerin bu kadar hızlı bir şekilde binayı sardığı ortaya çıktı.

19 kişinin ölümüne neden olan facianın sırrı çözüldü

Dün akşam saatlerinde Bronx bölgesinde 19 katlı bir apartmanda yangın çıktı. 911 aramasından 3 dakika sonra olay yerine ulaşıldı.

19 kişinin ölümüne neden olan facianın sırrı çözüldü

200'den fazla itfaiyecinin çalıştığı yangında aralarında çocuklarında olduğu 19 kişi yaşamını yitirdi.

SON DAKİKA SON DAKİKA