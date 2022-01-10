19 kişinin ölümüne neden olan facianın nedeni belli oldu

Dün akşam ABD New York'ta tüm dünyayı yasa boğan ve 9'u çocuk 19 kişinin ölümüne neden olan yangın faciasının nedeni belli oldu. Yetkililer ayrıca, yangının bu kadar hızlı yayılmasında yangının başladığı dairenin kapısının açık olmasının önemli rol oynadığını söyledi.
New York şehir merkezindeki Bronx'ta bir binada çıkan yangında aralarında çocukların da olduğu 19 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının nedeni belli oldu.
Binayı inceleyen yetkililer yangının taşınabilir elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığını ifade etti. Aynı zamanda bu ısıtıcılar yüzünden yılda yaklaşık 1100 yangının çıktığı belirtildi.
Yangının başladığı dairenin kapısının açık olması nedeniyle alevlerin bu kadar hızlı bir şekilde binayı sardığı ortaya çıktı.
Dün akşam saatlerinde Bronx bölgesinde 19 katlı bir apartmanda yangın çıktı. 911 aramasından 3 dakika sonra olay yerine ulaşıldı.
200'den fazla itfaiyecinin çalıştığı yangında aralarında çocuklarında olduğu 19 kişi yaşamını yitirdi.