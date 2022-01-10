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19 kişinin ölümüne neden olan facianın nedeni belli oldu

Dün akşam ABD New York'ta tüm dünyayı yasa boğan ve 9'u çocuk 19 kişinin ölümüne neden olan yangın faciasının nedeni belli oldu. Yetkililer ayrıca, yangının bu kadar hızlı yayılmasında yangının başladığı dairenin kapısının açık olmasının önemli rol oynadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 10.01.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 12:10 PAYLAŞ