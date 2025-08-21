Trend Galeri Trend Yaşam 1908 Londra Olimpiyatları'nda erkekler maraton yarışında ikincinin 4 dakika önünde ilk sırada olan Charles Hefferon, finişe 3 km kala ne yapmıştır?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm bu akşam ATV ekranlarında takip ediliyor. Yarışmacıya yöneltilen 1908 Londra Olimpiyatları'nda erkekler maraton yarışında ikincinin 4 dakika önünde ilk sırada olan Charles Hefferon, finişe 3 km kala ne yapmıştır? sorusu ve şıklar televizyon izleyicisi tarafından da değerlendiriliyor. İşte, sorunun doğru cevabına dair merak edilenler:

Giriş Tarihi: 21.08.2025 23:03 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 23:05
1908 Londra Olimpiyatları'nda erkekler maraton yarışında ikincinin 4 dakika önünde ilk sırada olan Charles Hefferon, finişe 3 km kala ne yapmıştır? sorusu ve doğru cevabı için araştırmalar hız kazandı. İşte, yanıt:

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

1908 Londra Olimpiyatları'nda erkekler maraton yarışında ikincinin 4 dakika önünde ilk sırada olan Charles Hefferon, finişe 3 km kala ne yapmıştır? sorusu yarışmacıya yöneltildi. İşte, şıklar ve sorunun cevabı:

A- SEYİRCİLERLE KONUŞMAYA DALMIŞTIR

B- ALKOLLÜ İÇKİ İÇMİŞ VE KARNI AĞRIMIŞTIR

C- BİR AĞAÇ ALTINDA UYUYAKALMIŞTIR

D- BAYILAN TAVŞAN ATLETE YARDIM ETMİŞTİR

DOĞRU CEVAP: B- ALKOLLÜ İÇKİ İÇMİŞ VE KARNI AĞRIMIŞTIR