Trend Galeri Trend Yaşam 191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

Evinizin bir köşesinde duran eski telefonlar, çekmecelerde unutulmuş SIM kartlar ve yüzüne bakmadığınız elektronik atıklar meğer birer altın madeniymiş! Çinli bir blogger, "çöp" gözüyle bakılan atıklardan tam 191 gram saf altın elde etmeyi başararak herkesin ağzını açık bıraktı. Görenlerin gözlerine inanamadığı bu "modern simyacılık" hikayesi, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi: Gerçekten çöpten zengin olmak mümkün mü, yoksa bu sadece tehlikeli bir illüzyon mu? İşte o inanılmaz işlemin perde arkası...

Giriş Tarihi: 27.01.2026 16:00 Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 17:02
191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

Çin'in Guangdong eyaletinde yaşayan bir içerik üreticisi, son günlerde paylaştığı videoyla teknoloji ve ekonomi dünyasını birbirine kattı. Binlerce eski SIM kart çipi ve çeşitli elektronik atıkları toplayan blogger, bu parçaları bir dizi karmaşık kimyasal işlemden geçirerek tam 191,73 gram saf altın elde ettiğini iddia etti. Güncel piyasa değeriyle yaklaşık 32 bin dolara tekabül eden bu altın külçesi, "on yıl çalışmaktansa bir yıl hurda toplamak daha karlı" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

MODERN SİMYA: ATIKLARDAN ALTINA YOLCULUK

Söz konusu videoda blogger; güçlü asitlerle çözündürme, elektrolitik indirgeme ve rafinasyon gibi teknik süreçleri adım adım sergiledi. "SIM Simyası" olarak adlandırılan bu süreçte, atık çiplerin içindeki mikroskobik altın parçacıklarının nasıl bir araya getirilip külçeye dönüştürüldüğü gösterildi.

191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

Video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken, binlerce kullanıcı "çip simyacılığı" öğrenmek için blogger'a çıraklık teklifinde bulundu. Ancak madalyonun öteki yüzü, uzmanların devreye girmesiyle aydınlandı.

191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

GERÇEKTEN SADECE SIM KART MI?

Haberin sosyal medyada infial yaratması üzerine uzmanlar çarpıcı bir hesaplama paylaştı. Bir SIM kartın içindeki altın miktarının sanıldığı kadar yüksek olmadığını belirten yetkililer, videodaki iddiaları mercek altına aldı.

191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

Bloggerın iddiasına göre her kartta 0,02 gram altın bulunması gerekiyordu; ancak bilimsel verilere göre bir SIM karttaki gerçek altın miktarı sadece 0,47 miligram seviyesinde. Bu da demek oluyor ki, 191 gram altın elde etmek için yaklaşık 400 bin adet standart SIM kartın işlenmesi gerekiyor.

191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

Gelen tepkiler ve tartışmalar üzerine Çinli blogger bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Elde ettiği altının sadece "sıradan SIM kartlardan" gelmediğini, aslında iletişim elektroniği alanından toplanmış, altın kaplama değeri yüksek özel atık çiplerden oluşan bir koleksiyonu kullandığını itiraf etti. Blogger, "Amacım bir sansasyon yaratmak değil, kıymetli metal geri dönüşüm endüstrisinin değerini ve sürecini göstermekti" diyerek kendini savundu.

191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

BÜYÜK RİSK: EVDE DENEMEYİN!

Uzmanlar, bu videodan ilham alarak evde altın rafine etmeye çalışacak meraklıları ise sert bir dille uyardı. Altın çıkarma sürecinde kullanılan kimyasal reaktiflerin son derece aşındırıcı ve zehirli olduğu, bu işlemin ciddi güvenlik riskleri taşıdığı vurgulandı.

191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

Ayrıca, kontrolsüz yapılan bu işlemlerin çevre kirliliğine yol açabileceği ve yasal yaptırımlarla sonuçlanabileceği hatırlatıldı.

191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

Kısacası; evet, elektronik atıkların içinde altın var, ancak bu altına ulaşmak göründüğü kadar kolay veya "temiz" bir iş değil.

191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

Bu haber, teknoloji dünyasında geri dönüşümün önemini bir kez daha kanıtlarken, "çöpten servet çıkarma" hayallerine de bilimsel bir set çekmiş oldu.

191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

BİR ALTIN "KAZIMA" HİKAYESİ DE TÜRKİYE'DEN!

Eskişehir'de teknoloji ile uğraşan 30 yaşındaki Hıdır Yıldız, dükkanında biriktirdiği bozuk telefon, notebook ve elektronik cihazların aslında birer "servet" olduğunu fark etti.

191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

ELEKTRONİK HURDALAR BİRER ALTIN MADENİNE DÖNÜŞTÜ

İstanbul'dan gelen bir hurdacının tavsiyesiyle araştırmalara başlayan genç usta, ana kartların üzerindeki sarı alaşımların peşine düştü.

191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

"SARI GÖRDÜĞÜNÜZ ALAŞIMLARIN %99'U ALTIN"

Yıldız, yaptığı araştırmalar sonucunda mühendislerin neden bu cihazlarda altın kullandığını şu sözlerle açıklıyor: "Telefonlardaki altın maddesi, şebeke ve internet veri aktarımını en hızlı şekilde desteklemek amacıyla kullanılıyor. Mühendisler, altının yüksek iletkenlik gücü nedeniyle bu parçaları ana kartlara montajlamışlar."

191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

ALTIN SADECE TELEFONLARDA MI VAR?

Pek çok kişi altının sadece cep telefonlarında olduğunu düşünse de Hıdır Yıldız, bu değerli madenin bulunduğu diğer cihazları şöyle sıralıyor: Bilgisayar kasaları, RAM'ler, eski atari kasetleri, televizyon kumandaları, notebook ana kartları...

191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

KİMYASAL İŞLEMLE ALTIN AYRIŞTIRMA

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise bu altının nasıl ayrıştırıldığı. Yıldız, izlediği videolarda asitli ve kezzaplı su karışımları kullanıldığını, ana kartlar erirken altınların su yüzeyine çıktığını belirtti.

191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

200 TELEFONDAN SERVET ÇIKIYOR

Elindeki 200'e yakın hurda telefonu arkadaşıyla birlikte parçalayan Yıldız, boş vakitlerini bu işe ayırıyor.

191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

Bozuk cihazların ana kartlarını ayıklamanın yaklaşık bir hafta sürdüğünü belirten genç usta, bu yöntemin ekmek kapısı olabileceğini gösterdi.

191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

DAHA ÖNCE ALTIN PÜSKÜRTEN BİR DAĞ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Erebus Dağı ilk olarak 1841 yılında, adını gemisinden alan Kaptan Sir James Clark Ross tarafından keşfedildi, ancak tekrar aktif hale gelmesi 130 yıldan fazla sürdü.

191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

1972 yılında gerçekleşen bu olay, dünyanın en az nüfusa sahip kıtasındaki 138 yanardağdan birini oluşturuyor, ancak bunlardan yalnızca ikisi aktif olarak kabul ediliyor.

191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

Erebus Dağı buz ve karla kaplı, ancak iç kısmında 50 yıldan fazla bir süredir dışarıya bir şeyler püskürten kavurucu derecede sıcak erimiş bir lav gölü bulunmaktadır.

191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

New York'taki Columbia Üniversitesi'nin Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi'nde çalışan Conor Bacon, yaptığı açıklamada, bu olayın oldukça nadir görüldüğünü söyledi.

191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

"Bunlar aslında oldukça nadirdir, çünkü yüzeyin asla donmamasını sağlamak için bazı çok özel koşulların karşılanması gerekir," diye açıkladı.

191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

Uzmanlar ayrıca, Erebus'un geçmişteki volkanik faaliyetler sırasında kısmen erimiş kayalardan oluşan 'volkanik bombalar' püskürttüğünü keşfettiler.

191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

3.794 metre yükseklikteki bu yanardağ, düzenli olarak gaz ve buhar salıyor. Bu gaz ve buhar, çapı sadece 20 mikron olan, yani milimetrenin 0,02'si olan minik metalik altın kristalleriyle dolu.Yani oldukça küçük.

191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

Her seferinde az miktarda da olsa, günde yaklaşık 80 gr altın parçacıkları çıkarıyor ve bunun toplam değerinin 6 bin dolar olduğu tahmin ediliyor.