191 gram altın çıkardı! Herkes çöpe atarken o servete kondu: Meğer SIM kartlarda hazine yatıyormuş

Çin'in Guangdong eyaletinde yaşayan bir içerik üreticisi, son günlerde paylaştığı videoyla teknoloji ve ekonomi dünyasını birbirine kattı. Binlerce eski SIM kart çipi ve çeşitli elektronik atıkları toplayan blogger, bu parçaları bir dizi karmaşık kimyasal işlemden geçirerek tam 191,73 gram saf altın elde ettiğini iddia etti. Güncel piyasa değeriyle yaklaşık 32 bin dolara tekabül eden bu altın külçesi, "on yıl çalışmaktansa bir yıl hurda toplamak daha karlı" yorumlarının yapılmasına neden oldu.