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1949'a kadar Türkiye'de hangisini bulundurmak, kullanmak ve satmak yasaktı? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 13 Aralık 2024 ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 1949'a kadar Türkiye'de hangisini bulundurmak, kullanmak ve satmak yasaktı? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 13.12.2024 23:09 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:12
1949’a kadar Türkiye’de hangisini bulundurmak, kullanmak ve satmak yasaktı? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 1949'a kadar Türkiye'de hangisini bulundurmak, kullanmak ve satmak yasaktı? 300 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

1949’a kadar Türkiye’de hangisini bulundurmak, kullanmak ve satmak yasaktı? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

1949'a kadar Türkiye'de hangisini bulundurmak, kullanmak ve satmak yasaktı?

A- Çakı

B - Çakmak

C - Ayna

D - Tarak

1949’a kadar Türkiye’de hangisini bulundurmak, kullanmak ve satmak yasaktı? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

CEVAP: B- Çakmak

1949’a kadar Türkiye’de hangisini bulundurmak, kullanmak ve satmak yasaktı? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Cumhuriyetin ilk yıllarından 1949'a kadar Türkiye'de çakmak bulundurmak, kullanmak ve satmak yasaktı. Bu dönemde, devletin tekelinde olan kibrit kullanımını teşvik etmek ve döviz kaybını önlemek amacıyla çakmak ithalatı ve satışı yasaklanmıştı. Bu nedenle, doğru seçenek B: Çakmak'tır.

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