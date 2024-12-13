1949’a kadar Türkiye’de hangisini bulundurmak, kullanmak ve satmak yasaktı? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Cumhuriyetin ilk yıllarından 1949'a kadar Türkiye'de çakmak bulundurmak, kullanmak ve satmak yasaktı. Bu dönemde, devletin tekelinde olan kibrit kullanımını teşvik etmek ve döviz kaybını önlemek amacıyla çakmak ithalatı ve satışı yasaklanmıştı. Bu nedenle, doğru seçenek B: Çakmak'tır.