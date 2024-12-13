1949'a kadar Türkiye'de hangisini bulundurmak, kullanmak ve satmak yasaktı? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 13 Aralık 2024 ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 1949'a kadar Türkiye'de hangisini bulundurmak, kullanmak ve satmak yasaktı? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 300 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 13.12.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:12