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1967'de İstanbul böyle görüntülendi! İlk kez şahit olacaksınız

Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük kenti, asırlar boyu dünyanın merkezi noktalarından biri ve imparatorlukların başkenti oldu İstanbul. Osmanlı İmparatorluğu, Bizans ve daha öncesi... Hep uygarlıkların en kritik merkezi oldu İstanbul. 84 milyonluk Türkiye'nin de 15 milyona varan nüfusuyla en kalabalık şehri ünvanı İstanbul'da. Megakent İstanbul'un 1967 yılında bir belgesel için çekilen görüntüleri büyük ilgi gördü. Yıllar sonra ortaya çıkan görüntüler kentin zaman içinde nasıl değiştiğini gözler önüne seriyor. Arşivden çıkan görüntülerde dikkat çeken detaylar var.

Giriş Tarihi: 03.01.2022 10:13 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 10:13 PAYLAŞ