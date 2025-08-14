Trend Galeri Trend Yaşam 1977'de en iyi film dalında Oscar kazanan film hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 14 Ağustos 2025 Perşembe günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 1977'de en iyi film dalında Oscar kazanan film hangisidir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 100 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 14.08.2025 22:40 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 22:41
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 1977'de en iyi film dalında Oscar kazanan film hangisidir? 100 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

1977'DE EN İYİ FİLM DALINDA OSCAR KAZANAN FİLM HANGİSİDİR?

CEVAP: ROCKY

