1988-1989 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynayan Galatasaray'ın teknik direktörü kimdi?
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV'de yayımlanan ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? bu akşam izleyenleri yeniden ekran başına kilitledi. 12 Şubat 2026 tarihli yeni bölümde yarışmacıya 1988-1989 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynayan Galatasaray'ın teknik direktörü kimdi? sorusu yöneltildi. Şıklar yarışmacı tarafından değerlendirilirken izleyenler de yarışıyor.
Giriş Tarihi: 12.02.2026 22:47
Güncelleme Tarihi: 12.02.2026 22:49