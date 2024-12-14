20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN GÖREV TAKVİMİ: Yeni atanan öğretmenler ne zaman, hangi tarihe göreve başlayacak?
Yeni atanan öğretmenlerin göreve başlama tarihi 2024 için araştırmalar devam ediyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı tamamlandı, atamalar 23 Kasım'da yapıldı ve tercih sonuçları açıklandı. Şimdi gözler, öğretmen atama kararnamesine çevrildi. 7315 sayılı Kanun gereği güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanan adaylara tebligat yapılacak. Peki, yeni öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama kararnamesini yayımladı mı?
Giriş Tarihi: 14.12.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 17:37