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20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN GÖREV TAKVİMİ: Yeni atanan öğretmenler ne zaman, hangi tarihe göreve başlayacak?

Yeni atanan öğretmenlerin göreve başlama tarihi 2024 için araştırmalar devam ediyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı tamamlandı, atamalar 23 Kasım'da yapıldı ve tercih sonuçları açıklandı. Şimdi gözler, öğretmen atama kararnamesine çevrildi. 7315 sayılı Kanun gereği güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanan adaylara tebligat yapılacak. Peki, yeni öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama kararnamesini yayımladı mı?

Giriş Tarihi: 14.12.2024 17:37 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 17:37
20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN GÖREV TAKVİMİ: Yeni atanan öğretmenler ne zaman, hangi tarihe göreve başlayacak?

20 bin sözleşmeli öğretmen atama süreci 23 Kasım 2024'te tamamlandı. Yeni öğretmenlerin göreve başlama tarihi ise merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atama kararnamelerinin yasal sürecin ardından illere gönderileceğini açıklamıştı. Bu doğrultuda, atama kararnamesinin ne zaman yayınlanacağı ve öğretmenlerin göreve başlama tarihi araştırılmaya devam ediyor. İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmen göreve başlama takvimi ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN GÖREV TAKVİMİ: Yeni atanan öğretmenler ne zaman, hangi tarihe göreve başlayacak?

ATANAN ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin daha önce açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Tekin, atama süreci hakkında yaptığı yeni açıklamada, "Atama tercihleri 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar devam edecektir. Sonuçlar ise 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak olup, atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanmasının ardından öğretmenlerimizin görev yerlerine gönderilecektir. Bu sürecin, öğretmen adaylarımız, aileleri ve eğitim camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde ifade etti.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN GÖREV TAKVİMİ: Yeni atanan öğretmenler ne zaman, hangi tarihe göreve başlayacak?

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA KARARNAMESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanmasının ardından öğretmenlerin görev yerlerine gönderilecektir. 7315 sayılı Kanun gereği, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri başlatılacaktır.

MEB 2024 öğretmen atama kılavuzuna göre, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandıktan sonra, göreve başlatılmasına onay verilen öğretmenler, görevlerine başlamaya hak kazanacaktır.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN GÖREV TAKVİMİ: Yeni atanan öğretmenler ne zaman, hangi tarihe göreve başlayacak?

GÖREVE BAŞLATILMASI UYGUN GÖRÜLENLERE TEBLİGAT YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanlığı 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'na göre, atama kararları il milli eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda iletilecektir.

İl milli eğitim müdürlükleri, atanacak öğretmenler için 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile 3 Haziran 2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini hızla başlatacaktır.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlanan adaylardan, söz konusu yönetmelik gereği valiliklerde kurulan Değerlendirme Komisyonu tarafından göreve başlatılmalarına uygun görülenlere, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'na uygun şekilde tebligat yapılacaktır.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN GÖREV TAKVİMİ: Yeni atanan öğretmenler ne zaman, hangi tarihe göreve başlayacak?
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