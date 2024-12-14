20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN GÖREV TAKVİMİ: Yeni atanan öğretmenler ne zaman, hangi tarihe göreve başlayacak?

ATANAN ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin daha önce açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Tekin, atama süreci hakkında yaptığı yeni açıklamada, "Atama tercihleri 14 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar devam edecektir. Sonuçlar ise 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak olup, atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanmasının ardından öğretmenlerimizin görev yerlerine gönderilecektir. Bu sürecin, öğretmen adaylarımız, aileleri ve eğitim camiamız için hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde ifade etti.