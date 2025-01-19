Kabine Toplantısı yarın mı, ne zaman soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere Kabine Toplantısı her 2 haftada bir yapılıyor. Kabine son olarak 6 Ocak'ta toplandı. Peki, 20 Ocak yarın Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?