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20 Ocak yarın Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?
20 Ocak yarın Kabine Toplantısı var mı? Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?
Kabine Toplantısı ne zaman, yarın mı yapılacak sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Kabine genellikle iki haftada bir olmak üzere Pazartesi günleri toplanıyor. Bakanlar Kurulu için gözler Cumhurbaşkanlığı programına çevrildi. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, yarın mı? 20 Ocak yarın Kabine Toplantısı var mı, konular neler? İşte detaylar;
Giriş Tarihi: 19.01.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 15:55